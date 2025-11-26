Sie dominiert seit 10 Tagen die Netflix-Charts: Deshalb wollte Stana Katic in Absentia unbedingt die Hauptrolle spielen

Nach dem Serien-Aus für Castle hatte Stana Katic die Wahl, welche Rolle sie als Nächstes spielen will. Die Entscheidung für die Serie Absentia, die seit knapp zwei Wochen Netflix in Atem hält, fiel ihr leicht.

Nach dem Projekt ist vor dem Projekt: Nachdem Schauspielerin Stana Katic komplett überraschend in Staffel 8 der legendären Krimiserie Castle gefeuert wurde, musste sie ihre nächste Rolle finden. Die Wahl fiel schon bald auf den düsteren Thriller Absentia und das hat einen ganz bestimmten Grund. Auch das Netflix-Publikum zeigt sich begeistert.

Was Stana Katic an Absentia sofort begeisterte

Für Katic gab es keinen Zweifel, was sie nicht machen wollte. Dadurch konnte sie schnell die Projekte herausfiltern, die überhaupt infrage kamen. Laut einem Interview mit Entertainment Weekly war vor allem die stereotypische Mutterrolle gar nichts für sie:

Ich weiß, das klingt einerseits schrecklich, aber das Problem mit der Rolle der Mutter oder Freundin in vielen Geschichten ist, dass diese Figur die Handlung in keiner Weise vorantreibt. Und ich dachte: ‘Ich will keine Figur, die nicht Teil der eigentlichen Geschichte ist und nur im Hintergrund existiert.’

Als sie Absentia vorgelegt bekam, war die Begeisterung sofort da. Elle gegenüber hatte sie klare Worte, was sie an der Rolle von Emily so anziehend fand:

Emily ist eine Antiheldin, die überlebt hat. Es war wirklich interessant, eine Figur zu spielen, die nicht in jeder Hinsicht moralisch einwandfrei ist, besonders als Frau. Sie ist vielschichtig, komplex und spiegelt in gewisser Weise wider, was uns Menschen wirklich ausmacht. Jeder Mensch hat seine Schattenseiten, aber auch ein erfülltes, liebevolles Leben – das war als Schauspielerin spannend zu erforschen.

Die Rolle konnte Katic dann auch mit Leidenschaft zum Leben erwecken. Nachdem die Serie von 2017 vor Kurzem bei Netflix ins Angebot aufgenommen wurde, wurde sie schnell zum Hit.

Absentia dominiert schon seit 10 Tagen die Netflix-Charts

Es war von Anfang der Plan, Absentia nach 3 Staffeln abzuschließen. Das geschah bereits im Jahr 2020, aber die Serie wird dank Netflix gerade von einem großen Publikum neu entdeckt. Am 17. November 2025 veröffentliche der Streamer alle drei Staffeln und innerhalb weniger Tage erklimmte die Serie Platz 1. Dort hält sie sich hartnäckig.

Seitdem Absentia hat Stana Katic keine Hauptrolle mehr gespielt. Vielleicht wurden ihr dafür zu wenig starke Antiheldinnen vorgelegt und sie bleibt ihren Prinzipien treu. Sie war 2024 in einer Gastrolle in der Serie Murder in a Small Town zu sehen und hat einige Sprecherinnen-Rollen in Animationsproduktionen übernommen.