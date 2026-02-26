Sie gewann den Oscar, als sie 6 Jahre alt war – ihr Sieg wäre heute nicht mehr möglich

Vor knapp hundert Jahren funktionierte die Filmwelt noch ganz anders. So erhielt eine legendäre Filmschauspielerin ihren ersten Oscar im Jahr 1935 mit nur sechs Jahren.

Die Rede ist von Hollywood-Legende Shirley Temple (Die kleine Prinzessin), die sogar als erste Schauspielerin überhaupt den Juvenile Award bekam. Seitdem hat sich viel verändert. Denn diese Sonderform des Oscars existiert inzwischen nicht mehr.

Shirley Temple erhielt als Erste den Juvenile Award – ein Preis, der heute gar nicht mehr existiert

Shirley Temple wurde nicht ohne Grund vom American Film Institute auf Platz 18 der größten weiblichen Filmlegenden gewählt. Im Filmgeschäft war sie von 1932 bis 1949 regelmäßig als Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin tätig. Im Hollywood Walk of Fame wurde ihr ein Stern gewidmet.

Besonders im Jahr 1934 drehte Temple beinahe einen Film nach dem anderen. Sie spielte in diesem Zeitraum in insgesamt neun Filmen mit, angefangen bei Carolina über Die Glückspuppe bis hin zu Lachende Augen. Für diese Leistung erhielt sie 1935 dann den sogenannten Juvenile Award.

Diese Auszeichnung war als eine besondere Form des Oscars gedacht und sollte Kinderdarsteller:innen würdigen. Shirley Temple erhielt den Award für:

Anerkennung ihres hervorragenden Beitrags im Bereich Filmunterhaltung im Jahr 1934.

Auch diese Schauspieler:innen erhielten den Juvenile Award

Der Juvenile Award wurde insgesamt zwischen 1935 und 1961 verliehen. So bekam auch die Schauspielerin Judy Garland die Auszeichnung für ihre Darstellung in Der Zauberer von Oz von 1939. In den 60ern aber beschloss die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, den Juvenile Award wieder rückgängig zu machen.

Jungdarsteller:innen wurden von nun an in derselben Kategorie wie erwachsene Schauspieler:innen nominiert. Die erste Jungdarstellerin, die danach den Oscar gewann, war Patty Duke 1963 für Licht im Dunkel. Weitere bekannte Beispiele von (einstigen) Jungdarsteller:innen, die mit einem Oscar nominiert wurden, sind Jodie Foster in Taxi Driver und Haley Joel Osment in The Sixth Sense.

Dreharbeiten wirken sich oft extrem hart auf das Leben von Schauspieler:innen aus. Es ist also angemessen, dass auch Kinder und Jugendliche im Filmgeschäft in derselben Kategorie nominiert werden wie ihre erwachsenen Kolleg:innen. Damit werden sie auf gleicher Ebene gewürdigt.