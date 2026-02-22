Sie gilt als beste Serie aller Zeiten – aber ihr habt sie komplett falsch verstanden

Die Sopranos dominieren seit Jahrzehnten jedes Serien-Ranking. Nun wechselt die Serie ins Programm von HBO Max – und wir haben einen wichtigen Tipp für alle Zuschauer:innen.

Egal ob Empire , Rolling Stone oder The Guardian – in allen Top 100 der besten Serien aller Zeiten macht Die Sopranos zuverlässig den ersten Platz. Das Drama über den Gangsterboss Tony Soprano, der wegen ständiger Panikattacken eine Therapie beginnt, gehört seit den 2000ern fest zum "Muss man einfach gesehen haben"-Programm.

Der in Deutschland neu gestartete Streamingdienst HBO Max übernimmt nun alle sechs Staffeln der Serie vom ehemaligen HBO-Partner WOW. Damit haben deutsche Fans erneut die Chance zum Rewatch oder zum Nachholen der Serie. Aber was, wenn wir euch sagen, dass die Serie einen völlig falschen Ruf hat?

Darum geht es in der besten Serie aller Zeiten auf HBO Max

Kommt ein Mobster zum Therapeuten... – das ist nicht der Anfang eines Flachwitzes, sondern die erste Szene der legendären Serie Die Sopranos. Tony Soprano (James Gandolfini) ist nicht nur ein aufstrebender Kopf im organisierten Verbrechen von New Jersey, sondern auch zweifacher Familienvater, Ehemann und liebender Sohn einer furchtbaren Mutter.

Im Laufe von sechs Staffeln erleben wir Tonys Aufstieg zum Gangsterboss, seinen Machtkampf mit der Mafia in New York und zahlreiche Intrigen und brutale Auseinandersetzungen im italo-amerikanischen Milieu. Unterbrochen wird das Ganze immer wieder von Szenen aus seinem Familienleben: Gestern Nacht wurde noch eine Leiche im Steinbruch entsorgt, am nächsten Morgen sitzt Tony zum Elterngespräch bei der Lehrerin seines aufmüpfigen Sohns Anthony Junior und beschwert sich bei seiner Ehefrau über den Fruchtfleischgehalt im O-Saft.

Die Grenzen zwischen Familie und “familia” sind da fließend: Mal wird für den Lehrer der Kinder ein Auto geklaut, um die Noten des Sohnes aufzubessern – dann müssen in der Mafia Köpfe rollen, weil jemand einen Witz über das Gewicht der Ehefrau in den falschen Hals bekommen hat. Schießereien, verrauchte Poker-Runden und ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel mit dem FBI – die Sopranos sind nicht nur eine Serie, sondern ein Lifestyle.

Die Sopranos auf HBO Max: Das verstehen die meisten falsch

Zugegeben: Von außen klingt das nach einer klassischen Gangster-Geschichte à la GoodFellas und Der Pate. Tatsächlich verfolgen wir im Laufe der 86 Folgen einige packende Machtkämpfe, Schießereien und schockierende Gewalttaten. Was einem die meisten dabei allerdings verschweigen: Wie unfassbar lustig die Serie ist.

Die meisten verstehen Die Sopranos als Drama, dabei ist die Serie mindestens genauso sehr eine Komödie. So gehen in einer der legendärsten Folgen Neffe Christopher (Michael Imperioli) und Mobster Paulie (Tony Sirico) bei einer Mission ungeplant im Wald verloren und kämpfen sich im Buddy-Comedy-Stil durch eine verschneite Nacht. Auf IMDb erhielt die Folge namens Pine Barrens ein unglaubliches Rating von 9,7 von 10 Punkten und beweist damit, dass die Stärke der Sopranos auch in den spaßigen Stories liegt.

Einmal Sopranos, immer Sopranos: Die Serie kommt mit einem Risiko

Den ersten Watch der Serie begeht ihr auf eigene Gefahr: Denn das Loch, das euch nach den sechs Staffeln Ehhhs und Ohhhhs erwartet, ist mit kaum einer anderen Serie zu vergleichen. Durch den konsequenten Mix aus Drama und Comedy, Alltag und Action wirkt die Serie so authentisch und lebensecht wie kaum eine andere – damit gilt Die Sopranos bis heute absolut verdient als die beste Serie aller Zeiten und hat alle nach ihr kommenden maßgeblich geprägt.

Wenn ihr bereit für den Ritt seid – Achtung, bald werdet ihr Baked Ziti nachkochen und auf Vinted nach Trainingsjacken suchen – könnt ihr die sechs Staffeln ab jetzt im Abo von HBO Max streamen.