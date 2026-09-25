Sie haben über 235.000 Euro ausgegeben: So wenig Geld gewann der Villa der Versuchung-Sieger 2026

Staffel 2 von Villa der Versuchung ist zu Ende und ein Sieger oder eine Siegerin wurde gekürt. Doch wie viel Geld konnte der Promi mit nach Hause nehmen?

Bei Villa der Versuchung gibt es für die teilnehmenden Promis einen MEGA-Jackpot zu gewinnen. Sie spielen um satte 250.000 Euro. Doch die Sache hat natürlich einen Haken: Alles, was sie sich an Luxus leisten wollen – ob Betten, Zigaretten oder Snacks – kostet sie Geld. Und das geht direkt von der Gewinnsumme ab. Das ist manchen Kandidat:inen völlig egal und sie hauen fröhlich Kohle auf den Kopf. Andere halten es sparsam zusammen.

Auf Joyn+ kann man das Finale bereits sehen, heute Abend läuft es um 20:15 Uhr in Sat.1. Wir verraten euch jetzt schon, wer gewonnen hat und wie viel Geld noch im Jackpot war.

Villa der Versuchung 2026: Dieser Promi gewinnt Staffel 2

In der letzten Folge waren nur noch sechs Promis übrig, die sich gegenseitig rauswählen mussten. Sie konnten im Versuchungszimmer so viele Stimmen wie sie nur wollten verteilen, wobei sie pro Stimme 100 Euro ausgeben mussten.

Hier traf es Jenny Elvers, die für rund 1.500 Euro rausgewählt wurde. Zwischen dem Finale und den Promis stand dann nur noch ein letztes Glückspiel. Die Stars mussten einzeln gegeneinander spielen und ihrem jeweiligen Gegenüber weis machen, in welcher Hand sich eine blaue und in welcher eine goldene Münze versteckt. Die goldene bedeutet das Ticket ins Finale, eine blaue heißt weiterspielen. Nachdem Thorsten Legat Frenzys Ehrlichkeit ausgenutzt hatte, ergatterte er sich das Ticket in die letzten Runde. Doch den ehemalige Profikicker packte das schlechte Gewissen und er gab am Ende Tommy seine Münze, der eigentlich ausgeschieden wäre.

Im Finale konnten sich Jana, Chika, Tommy und Frenzy noch einmal Stimmen erkaufen. Hier lag die Wahl zwischen einer Stimme für sich selbst oder zwei Stimmen für einen oder eine Mitstreiter:in. Wie sie sich entschieden haben, machte das finale Voting deutlich. Nachdem alle gewählt hatten, lag Chika vorne. Doch Jana holte noch ein Ass aus dem Ärmel. Die Schauspielerin hatte sich zwei weitere Stimmen gekauft und gab sie ihrer Verbündeten: Frenzy gewinnt am Ende die zweite Staffel von Villa der Versuchung.

Dieser schmale Jackpot bleibt übrig

Zur Erinnerung: Ursprünglich waren satte 250.000 Euro im Jackpot. Eine Gewinnsumme, die es kaum in einer Reality-Show zu gewinnen gibt. Schon zu Beginn der Sendung wurde schnell klar, dass von dem Geld am Ende wohl nicht mehr viel übrigbleiben wird. Frenzy gewinnt einen Jackpot in Höhe von 14.080 Euro. Immerhin konnten sie die Stars im Vergleich zum vorherigen Jahr steigern. In Staffel ein nahm Jasmin Herren 9.199 Euro mit nach Hause.