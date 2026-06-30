Sie hat die letzten 3 James Bond-Darsteller gecastet und verrät jetzt, was der nächste 007 mitbringen muss

Der nächste James Bond steht zwar immer noch nicht fest. Doch jetzt meldet sich eine absolute Expertin zu Wort, die genau weiß, was Daniel Craigs Nachfolger mitbringen muss.

Wird es Callum Turner? Louis Partridge? Oder ist Aaron Talyor-Johnson doch wieder im Rennen? Seit Monaten begleiten uns die Casting-Gerüchte zum Neustart der James Bond-Reihe unter dem Dach von Amazon MGM Studios. Eine konkrete Ansage, wer die Lizenz zum Töten erhält, hat es bislang nicht gegeben.

Ausgehend von Debbie McWilliams sollten wir jedoch mit keinem der genannten Namen rechnen. Genau genommen sollten wir mit niemandem rechnen, der in Hollywood ansatzweise einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Denn genau darin liegt die große Anziehungskraft eines neuen James Bond-Darsteller verborgen.

Warum der neue James Bond nicht zu bekannt sein darf

McWilliams muss es wissen. Sie hat die letzten drei Doppelnullagenten gecastet und damit fast vier Dekaden James Bond geprägt: Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig. Jedes Casting war ein Volltreffer für die jeweilige Bond-Ära. Im Gespräch mit The Independent verrät sie nun das Geheimnis ihres Erfolgs:

Es ist absolut unerlässlich, dass er ein absolutes Rätsel bleibt. [...] Wir wollen so wenig wie möglich über ihn persönlich wissen, denn genau das macht einen Spion aus. Wir müssen nicht wissen, wo er einkaufen geht, wer seine Eltern sind oder wo er wohnt. Wir wollen ihn niemals zu Hause sehen. Und ein entscheidendes Element des Ganzen ist seine Aufgabenbeschreibung. Er hat die Lizenz zu töten, und wir müssen glauben, dass er dazu in der Lage ist. Wenn man das nicht tut, hat man das Publikum verloren.

Damit wären fast alle Favoriten vom Tisch, erst recht langjährigen Fanlieblinge wie Idris Elba und Henry Cavill. Zu Turner und Co. sagt McWilliams. "Ich möchte keinen von ihnen als Bond sehen, weil wir mittlerweile so viel über sie wissen." Lediglich der relativ unbekannte Tom Francis könnte von den aktuellen Namen ins Profil passen.

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Der Bond-Neustart steht vor einer großen Entscheidung

Die entscheidende Frage ist, welche Richtung das von Amy Pascal (Spider-Man) und David Heyman (Harry Potter) produzierte Reboot einschlägt. Mit einem großen Namen lässt sich sicherlich viel Aufmerksamkeit generieren, womöglich bringt er sogar eine eingebaute Fanbase mit. Gleichzeitig ist James Bond selbst eine robuste Marke.

Das bedeutet: Selbst das Casting eines unbekannten Darstellers dürfte für unheimlich viel Aufsehen sorgen, vielleicht sogar für mehr als ein vertrauter Name. Denn jetzt will jeder wissen, wer denn die Person ist, die es zum neuen 007 geschafft hat. Nichts weckt mehr Neugier als ein Geheimnis – die perfekte Voraussetzung für einen Neustart.

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In Branchenkreisen wird davon ausgegangen, dass wir noch dieses Jahr erfahren, wer der nächste James Bond wird. Ein Kinostart oder die konkrete Timeline der Produktion des Films ist allerdings noch nicht bekannt. Dafür wissen wir, dass Denis Villeneuve (Dune) Regie führt und Steven Knight (Peaky Blinders) das Drehbuch schreibt.