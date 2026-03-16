Sie hat in einer der schlechtesten Videospielverfilmungen mitgespielt und ist selbst schockiert darüber: "Hätte meine Karriere beenden können"

Eine der beliebtesten Videospielreihen wurde 2005 verfilmt und floppte an den Kinokassen. Sogar Star Rosamund Pike spricht jetzt ein vernichtendes Urteil aus und erzählt von den Dreharbeiten.

Die britische Schauspielerin Rosamund Pike kann auf eine lange Karriere zurückblicken, dabei wäre ihr die Videospieladaption Doom - Der Film mit Dwayne Johnson beinahe zum Verhängnis geworden. Das erzählte die 47-Jährige jetzt im Podcast How To Fail with Elizabeth Day und lässt kein gutes Haar an dem Action-Streifen.

Völlig überfordert neben Actionstar Dwayne Johnson

Als Pike die Anfrage für Doom erhielt, war sie gerade mitten bei den Dreharbeiten von Stolz und Vorurteil, wie sie sich im Podcast erinnert:

Und ich denke mir in meiner Haube, mitten auf meinem Feld mit Heuballen: 'Ja, ich kann alles. Wenn ich in meinem Reifrock auf diesen Heuballen springen kann, dann kann ich bestimmt auch zum Mars gehen und ein paar Zombies erledigen.'

Bereits 2002 konnte Pike erste Action-Erfahrung mit James Bond 007 - Stirb an einem anderen Tag sammeln. Ein Ausbau ihrer Karriere zum Action-Star mit einer der beliebtesten Videospielreihen erschien also gar nicht so abwegig. Doch als sie neben Muskelpaket Johnson am Set stand, habe sie gemerkt, wie völlig ungeeignet sie für die Rolle war.

Auch wenn Johnson unglaublich nett gewesen sei, sei die damals 24-Jährige vollkommen überfordert gewesen. Johnson habe ein Team aus Machomännern um ihn herum gehabt, ständig seien Gewichte gehoben worden, die Doom-Waffen wären wie heilige Relikte bewundert worden und vor Takes hätten Aufwärmübungen stattgefunden, die sich angefühlt hätten wie der Haka-Tanz der Maori.

Ich war einfach komplett außerhalb meiner Komfortzone, über meinem Niveau und völlig überfordert.

Ganz abgeschreckt hat es die Britin offenbar nicht. Bald wird sie in Henry Cavills verlorenem Actionfilm zu sehen sein, in dem ihr euch auf ein Spektakel mit unzähligen Stars freuen könnt, auf das Fans seit zwei Jahren warten.

Doom: "Einer der schlechtesten Filme, die je gedreht wurden"

Nicht nur die Dreharbeiten von Doom waren für Pike schwierig, der Film floppte auch an den Kinokassen. Das Budget von 60 Millionen US-Dollar konnte der Streifen nicht mal einspielen und auch die Kritiken ließen kein gutes Haar an der Videospieladaption. Auf Rotten Tomatoes erhielt die Verfilmung ein Kritiker-Ranking von nur 18 Prozent und auch das des Publikums fiel mit 34 Prozent nicht viel stärker aus.

Rosamund Pikes Urteil über Doom fällt noch gnadenloser aus:

Es war ein absoluter Flop. Ich meine, das hätte meine Karriere wahrscheinlich beenden können. Es war wohl einfach einer der schlechtesten Filme, die je gedreht wurden. Ich meine, es war eine Katastrophe.

Glücklicherweise habe der Film letztendlich weder ihrer noch Johnsons Karriere geschadet.