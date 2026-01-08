Sie ignorierte den Rat ihrer Mutter und spielte daraufhin in einem der besten Thriller aller Zeiten mit

Jodie Foster hätte die Hauptrolle in einem der besten Thriller überhaupt durch die Lappen gehen können. Zum Glück ignorierte sie den Ratschlag ihrer Managerin und Mutter.

Manchmal muss man als aufstrebende Schauspielerin auf seine Managerin hören und manchmal muss man auf die innere Stimme achten und sie ignorieren – selbst, wenn die Managerin gleichzeitig die eigene Mutter ist. Davon kann vor allem Jodie Foster ein Lied singen, die jüngst in einem Interview darüber sprach, wie man ihr die Rolle im hervorragenden Serienkiller-Thriller Das Schweigen der Lämmer ausreden wollte.

Thriller-Star Jodie Foster ignorierte ihre Mutter und spielte in Das Schweigen der Lämmer mit

Die Rolle der FBI-Auszubildenden Clarice Starling sollte ursprünglich an Michelle Pfeiffer gehen, die jedoch letztlich ablehnte, weil ihr "zu viel Böses" im Film vorkam. Gut für Jodie Foster, die sich selbst in der Musterschülerin Clarice wiederfand und sich stattdessen um den Part bemühte. Ihre Mutter war jedoch dagegen, da die Rolle nicht "flashy" genug sei. Foster bestand jedoch darauf und erinnert sich im Variety -Interview folgendermaßen an die Situation:

Ich vertraute meinem kreativen Instinkt und sie vermittelte mir die Weisheiten Hollywoods. Ich will diese Hollywood-Weisheiten infrage stellen. Sie ließ sich von Angst und Konventionen leiten. Es war wirklich befreiend, mit 27 zu sagen: 'Ich werde nicht auf deine Ängste hören.'

Jeder Thriller-Fan wird zustimmen: Eine äußerst weise Entscheidung. An der Seite von Anthony Hopkins als Hannibal Lecter verdiente sich Foster als Clarice einen Oscar. Weitere Academy Awards gingen an Regisseur Jonathan Demme, das Drehbuch, den Film selbst und Co-Star Hopkins. In allen Fällen völlig zu Recht.

Doch warum lehnte Foster dann die Rolle in der Fortsetzung Hannibal ab, bei der sogar Ridley Scott Regie führte?

Darum lehnte Jodie Foster die Hauptrolle in Hannibal ab

Das Schweigen der Lämmer basiert auf einem Roman von Thomas Harris, der erst Jahre später die Fortsetzung Hannibal ablieferte, in welcher der Kannibale und Clarice am Ende romantisch verpartnert sind. Jodie Foster, die sich längst auch als Regisseurin einen Namen gemacht hat, überließ ihre Rolle daraufhin ihrer Kollegin Julianne Moore. Auf die Frage, ob ihr das schwergefallen sei, meinte sie im Interview:

Es war einfach. Wir haben jahrelang auf den Roman gewartet, an dem Thomas Harris angeblich schrieb – wahrscheinlich in nur acht Wochen. [...] Jonathan hat abgelehnt, weil ihm das Buch nicht gefiel. Und zum Glück war ich gerade mit etwas anderem beschäftigt, sodass ich sagen konnte: 'Ach, nein. Ich drehe gerade etwas anderes.'

Diese Einstellung spiegelt sich auch in der Bewertung der Moviepilot-Community wider: Während Hannibal zwar noch ziemlich gut mit einer glatten 7 von 10 davonkommt, hat Das Schweigen der Lämmer eine beeindruckende 7,9 vorzuweisen. Darüber hinaus belegt der Film bei uns Platz 7 der besten Psychothriller aller Zeiten.

Wer sich selbst noch mal von der Qualität des mehrfach ausgezeichneten Thrillers Das Schweigen der Lämmer – und insbesondere Jodie Fosters fantastischem Schauspiel – überzeugen möchte, findet ihn bei Netflix und MagentaTV im Abo-Stream.