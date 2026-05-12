Sie ist 76 Jahre alt, gilt als eine der besten Schauspielerinnen aller Zeiten, hat 3 Oscars gewonnen und jetzt einen der erfolgreichsten Filme ihrer Karriere

In ihrer 50-jährigen Karriere gewann Meryl Streep unzählige Preise und stieg zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods auf. Ihren (fast) größten Kino-Erfolg feiert sie jedoch erst jetzt.

Wenn für eine Schauspielerin bei Wikipedia nochmal eine Extra-Seite mit der langen Auflistung aller Auszeichnungen existiert, sagt das einiges über den gewaltigen Erfolg dieser Aktrice aus. Und tatsächlich kann diesbezüglich kaum jemand Hollywood-Ikone Meryl Streep das Wasser reichen.

Die heute 76-Jährige wurde von Beginn ihrer Karriere an mit Nominierungen und Preisen überhäuft. Über Jahrzehnte hinweg hatte sie praktisch ein Dauer-Abo für die Kandidatinnenliste bei der Oscarverleihung, ihre insgesamt 21 Nominierungen als Haupt- oder Nebendarstellerin stellen mit großem Abstand einen absoluten Rekord für Schauspieler:innen dar.

Meryl Streep ist eine lebende Schauspiellegende – sie gewann bisher 3 Oscars

Da erscheint es fast schon seltsam, dass Streep den Goldjungen "nur" dreimal in Empfang nehmen durfte. Erstmals geschah dies im Jahr 1980, als sie für ihre Leistung im Scheidungsdrama Kramer gegen Kramer als beste Nebendarstellerin geehrt wurde.

Nur drei Jahre später erhielt sie den Oscar als Hauptdarstellerin für Sophies Entscheidung. Ihre ergreifende Performance als KZ-Überlebende mit dunkler Vergangenheit wurde 2025 in einer Umfrage von Gold Derby unter Filmkritiker:innen und -redakteur:innen zur besten aller (bis dahin) 97 Oscar-Darbietungen in besagter Kategorie gewählt.

Mehr Star-Geschichten von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Es sollte allerdings weitere 29 Jahre dauern, bis die Grand Dame Hollywoods erneut mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet wurde: 2012 spielte sie sich mit ihrer Verkörperung der britischen Premierministerin Margaret Thatcher im Biopic Die Eiserne Lady zu ihrem dritten und bis dato letzten Oscar-Gewinn.

Ihre zusätzlich angesammelten Nominierungen erhielt Streep unter anderem für folgende Filme:

Hier zeigt sich, dass sich Streep über die Jahre in allerlei Genres und Rollen austobte, wodurch sie ihre unvergleichliche Wandlungsfähigkeit bewies und letztendlich zu der Schauspielikone wurde, die sie heute ist. Gibt es bei so einer beeindruckenden Karriere überhaupt noch neue Highlights, die man feiern kann?

Meryl Streep erlebt aktuell einen ihrer größten kommerziellen Erfolge

Ja, die gibt es – zumindest in kommerzieller Hinsicht: Mit ihrem aktuellen Kinofilm Der Teufel trägt Prada 2, übrigens ihr erster seit fünf Jahren, erreicht Streep nämlich für sie nicht unbedingt alltägliche Box-Office-Sphären. Das Komödien-Sequel spielte an seinem ersten Wochenende weltweit 233 Millionen US-Dollar ein , womit es der erfolgreichste Kinostart eines Meryl Streep-Films aller Zeiten ist.

Mittlerweile steht die für manche nicht gerade originelle Fortsetzung, in der sie erneut als biestige Modemagazin-Chefin Miranda Priestly zu sehen ist, bei globalen Einnahmen von insgesamt 435 Millionen US-Dollar (via Box Office Mojo ).

Um den Gesamtumsatz ihres bisher größten Kassenhits Mamma Mia! zu übertreffen, bedarf es jedoch noch eines großen Sprunges: Schließlich brachte es die Musical-Verfilmung (inklusive mehrerer Re-Releases) auf über 706 Millionen US-Dollar , was für Der Teufel trägt Prada 2 nicht ohne Schwierigkeiten erreichbar sein wird. Dennoch konnte Streep mit dem Film schon jetzt einen ihrer größten Publikumserfolge landen.