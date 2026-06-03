Sie ist 88 Jahre alt, gewann 2 Oscars und ist immer noch aktiv: Die Hollywood-Legende wurde in ihrem Leben sechsmal verhaftet (!) und von vielen dafür gefeiert

Zweifache Oscarpreisträgerin, Fitness-Queen, Stilikone und engagierte Aktivistin. Nein, die Rede ist hier nicht von mehreren Personen, sondern nur einer: Jane Fonda.

Beim Anblick von Jane Fonda mag man kaum glauben, dass die Hollywood-Legende tatsächlich schon 88 Jahre alt ist. Es ist jedoch nur ein Grund mehr, über die gebürtige New Yorkerin zu staunen, die nicht nur in schauspielerischer Hinsicht eine überaus beeindruckende Vita vorzuweisen hat.

Denn nur die wenigsten können von sich behaupten, zwei Oscargewinne, ein aufgebautes Fitness-Millionen-Imperium und sechs Verhaftungen im Lebenslauf stehen zu haben. An Ruhestand denkt Fonda deshalb aber keineswegs, denn auch mit fast neun Dekaden auf dem Buckel ist sie immer noch aktiv und steht weiterhin vor der Kamera.

Jane Fondas Weg vom Sexsymbol zur Charakterdarstellerin und doppelten Oscarpreisträgerin

Für die aus einer berühmten Schauspieldynastie stammenden Jane – ihr Vater war Henry Fonda, ihr Bruder Peter Fonda, ihre Nichte Bridget Fonda – war der Werdegang in der Traumfabrik quasi vorherbestimmt. Ihre Anfänge im Hollywood der 1960er waren zwar von erfolgreichen Filmen wie der Westernkomödie Cat Ballou und der Sci-Fi-Erotik Barbarella, allerdings auch von deren negativen Begleiterscheinungen geprägt. So wurde sie durch diese stark sexualisierten Rollen vor allem auf ihre Optik reduziert und deshalb mehr als Sexsymbol denn als seriöse Schauspielerin wahrgenommen.

Das änderte sich schließlich mit der New Hollywood-Ära, in der Fonda endlich auch vielschichtigere Charaktere verkörpern durfte und damit in die A-Liga der gefragtesten Darstellerinnen vorrückte. Nachdem sie bereits 1970 für ihre Darbietung im Tanzdrama Nur Pferden gibt man den Gnadenschuß erstmals für den Oscar nominiert wurde, erhielt sie diesen zwei Jahre später für ihren Part als resolute Sexarbeiterin im Thriller Klute.

In den 70er- und 80er-Jahren folgten insgesamt weitere fünf Oscar-Nominierungen (u. a. für Das China-Syndrom) sowie ein zweiter Goldjunge als beste Hauptdarstellerin: Ihre sensible Performance als freiwillige Krankenhaushelferin Sally Hyde im Antikriegsdrama Coming Home - Sie kehren heim begeisterte die Kritik über alle Maßen und brachte ihr noch weitere Auszeichnungen wie den Golden Globe ein.

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Jane Fonda: Mit Fitness und Aktivismus zum weltweiten Phänomen

Die ohnehin zu diesem Zeitpunkt weltweit berühmte Schauspielerin erlangte fortan in einem ganz anderen Berufsfeld internationale Popularität: Anfang der 1980er veröffentlichte Fonda eine Reihe von Fitness- und Aerobic-Videos, die durch die Decke gingen und einen regelrechten Hype auslösten. Wie Der Spiegel schreibt, brachte ihr das errichtete Workout-Imperium geschätzte 600 Millionen US-Dollar ein.

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Vollen Einsatz bewies sie aber auch schon zuvor in gesellschaftspolitischer Hinsicht, indem sie sich für verschiedene Bürgerrechts-, Friedens- und Umweltbewegungen aktiv einsetzte. Unter anderem sprach sie sich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere öffentlich gegen den Vietnamkrieg sowie gegen die Nutzung von Kernenergie aus.

Aber selbst im mittlerweile hohen Alter stellt Fonda ihr soziales Engagement nicht ein. Ab 2019 nahm sie regelmäßig an Demonstrationen für den Klimaschutz vor dem US-Kapitol teil und schreckte dabei keinesfalls vor den Konsequenzen durch die Polizei zurück. Die Aufnahmen von ihren wiederholten Verhaftungen wurden zu Kult-Memes und brachten ihr globale Anerkennung von Klima-Aktivist:innen ein.

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Wie die Boulevard-Seite Nicki Swift aufzählt, kam die Hollywood-Veteranin damit bis zum Jahr 2022 auf insgesamt sechs Verhaftungen in ihrem Leben.

Von der Schauspielerei lässt sich Fonda dadurch aber nicht abhalten, ganz im Gegenteil: Sieben Staffeln lang (von 2015 bis 2022) führte sie als eine der Protagonistinnen die erfolgreiche Netflix-Serie Grace and Frankie an und blieb auch danach aktiv.

Zuletzt stand sie 88-jährig für eine Episode der HBO-Sitcom The Comeback vor der Kamera. Darüber hinaus hat sie mit dem Drama The Correspondent und dem Politthriller Ceasefire zwei Filmprojekte auf der Agenda stehen.