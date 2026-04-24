Sie ist 94 Jahre alt, hat 4 Kultfilme gedreht und 4 der wichtigsten Preise der Welt gewonnen: Eine der ältesten Hollywood-Legenden ist immer noch aktiv

Der Tonfilm steckte noch in den Kinderschuhen, als diese Hollywood-Ikone geboren wurde. 94 Jahre und etliche Auszeichnungen später denkt sie aber keinesfalls an Ruhestand.

"I like to be in America, okay by me in America...": Wenn euch bei diesen Liedzeilen automatisch eine Melodie im Kopf herumschwirrt, habt ihr höchstwahrscheinlich den Musical-Klassiker West Side Story von 1961 gesehen und das darin performende Energiebündel Rita Moreno nicht mehr vergessen können. Die damals 30-Jährige gewann für ihre temperamentvolle Darbietung der Näherin Anita einen Oscar als beste Nebendarstellerin, die ihr den Durchbruch in Hollywood verschaffte.

Heute gilt Moreno als lebende Legende der Traumfabrik, die auf imposante 75 Karrierejahre zurückblicken kann und trotz ihres hohen Alters weiterhin fleißig ihrer Liebe zum Schauspiel frönt. West Side Story ist jedoch längst nicht der einzige Kultfilm, der die Vita der Grand Dame schmückt.

Was Rita Moreno mit Steven Spielberg und Elton John gemeinsam hat

Moreno wurde am 11. Dezember 1931 in Puerto Rico geboren und wanderte im Alter von fünf Jahren mit ihrer Mutter in die USA aus. Ihr Entertainment-Talent lebte sie dort zunächst am Theater aus, ehe sie 1950 ihr Filmdebüt im Drama So jung und so verdorben feierte. Bereits ihr vierter Film wurde zu einem riesigen Hit und gilt heute als einer der größten Klassiker aller Zeiten: Du sollst mein Glücksstern sein.

In dem international unter dem Titel Singin' in the Rain bekannten Musical mit Gene Kelly war sie in einer kleinen Rolle als Stummfilmstar Zelda Zanders zu sehen. Das war 71 Jahre, bevor sie in Fast & Furious 10 als Vin Diesels Großmutter auftrat, denn sie ist immer noch aktiv:

Größere Aufmerksamkeit erregte sie vier Jahre nach Du sollst mein Glückstern sein mit ihrem Part als Konkubine Tuptim im Musical-Epos Der König und Ich, das mit fünf Oscars ausgezeichnet wurde. Wie oben erwähnt, durfte sie selbst – als erste hispanische Schauspielerin – den Goldjungen ein paar Jahre später für West Side Story entgegennehmen, was sie mit einer sympathisch-kurzen Dankesrede quittierte. Ihr Auftritt in dem populären Meisterwerk zählt auch über sechs Dekaden später noch zu den denkwürdigsten Musical-Performances der Filmgeschichte.

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1971 stand sie in dem von Mike Nichols inszenierten Beziehungsdrama Die Kunst zu lieben an der Seite von Jack Nicholson für ein weiteres Werk vor der Kamera, das heute Kultstatus genießt.

In den Folgejahren setzte Moreno ihrem Oscar-Erfolg noch einen drauf, und wie: In den 1970ern gewann sie innerhalb kurzer Zeit einen Grammy, einen Tony sowie den Emmy Award (für ihren Gastauftritt in Die Muppet Show) und erlangte damit als zweite Person überhaupt den legendären EGOT-Status. Zu diesem erlesenen Kreis von Künstler:innen, die die vier großen Preise der US-Unterhaltungsindustrie gewinnen konnten, gehören aktuell lediglich 22 Menschen, darunter Größen wie Steven Spielberg, Elton John und Audrey Hepburn.

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Rita Moreno denkt auch mit 94 Jahren noch nicht an Schauspielrente

Die ganz großen Filmrollen blieben im Herbst ihrer Karriere zwar aus, doch das hielt Moreno nicht davon ab, weiter ihrer Schauspielleidenschaft nachzugehen. So konnte sie vor allem in der leider (fast) vergessenen HBO-Serie Oz - Hölle hinter Gittern als Nonne und Psychologin Schwester Reimondo überzeugen, die sie in allen sechs Staffeln spielte.

Nach zahlreichen weiteren Serien-Auftritten (u. a. in Jane the Virgin und Grey's Anatomy) war sie in jüngerer Vergangenheit wieder häufiger im Kino zu sehen. Ihr EGOT-Kollege Steven Spielberg besetzte sie beispielsweise 2021 in seinem gefeierten West Side Story-Remake, zwei Jahre später verkörperte sie Vin Diesels weise Großmutter in Fast & Furious 10.

Natürlich lief auch für Moreno nicht immer alles rosig, hatte sie doch in ihrer Karriere immer wieder mit ethnischem Typecasting zu kämpfen. Auch im Privatleben machte ihr vor allem die toxische Beziehung zu Marlon Brando zu schaffen, die sie sogar zu einem Suizidversuch trieb (via New York Post ).

Davon ließ sich die heute 94-Jährige allerdings nicht unterkriegen, was ihrer grenzenlosen Liebe zu ihrer Profession geschuldet ist. In einer Dankesrede für einen erhaltenen Ehrenpreis im Oktober 2025 meinte sie vielsagend dazu (via People ):



Wenn man Glück hat, [...] ist die Liebe des Lebens nicht nur eine Person. Es ist etwas, das einen von der Kindheit an wahrscheinlich bis zum letzten Atemzug begleitet. Für mich waren das schon immer die Künste, die mich verzaubert und mir Kraft gegeben haben.



Und diese Kraft scheint Moreno weiter anzutreiben: Ihr nächstes Projekt wird das Horrordrama Theirs, für das sie u. a. an der Seite von Harvey Keitel vor der Kamera stehen wird.