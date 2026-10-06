Sie ist 99 Jahre alt, hat in über 60 Filmen mitgespielt und für diese eine Rolle lieben sie alle Filmfans

Die Schauspielerin, um die es hier geht, wird auf beiden Seiten des Atlantiks als Film- und Theaterstar gefeiert. Mit einer Rolle spielte sie sich besonders in die Herzen ihrer Fans.

Dieser Hollywood-Star kann mit 99 Jahren auf eine wahrlich beeindruckende Filmkarriere zurückblicken, in der sie zahlreiche Preise gewann und für einen Oscar nominiert wurde. Viele Cineast:innen kennen sie aus der großen Spider-Man-Trilogie der frühen 2000er.

Von der Bühne zum Blockbuster: So vielseitig ist Rosemary Harris

Rosemary Harris wurde 1927 in England geboren. Ihre ersten Schauspielerfahrungen sammelte sie auf der Theaterbühne, wo sie 1948 in dem Stück Wintersunshine debütierte – hier trug sie buchstäblich nur einen einzigen Satz vor. Der hatte es offenbar in sich, denn schon 1951 gab sie in den USA ihr Fernsehdebüt in Cradle of Willow.

Es folgten Auftritte in über 60 Filmen. Darunter beispielsweise die vierteilige Miniserie Holocaust - Die Geschichte der Familie Weiss, der Science-Fiction-Thriller The Boys from Brazil oder die Biografie Tom und Viv. Hierfür wurde sie als beste Schauspielerin in einer Nebenrolle für den Oscar nominiert.

Außerdem spielte sie in dem Mystery-Thriller The Gift - Die dunkle Gabe mit, wo Harris erstmals auf den späteren Spider-Man-Regisseur Sam Raimi (Tanz der Teufel, Doctor Strange in The Multiverse of Madness) traf.

Harris kann auf eine unglaubliche Karriere zurückblicken

In Zusammenarbeit mit Raimi trat Harris dreimal als May Parker vor die Kamera, die Tante von Peter Parker (Tobey Maguire) – auch bekannt als Spider-Man. Von Peters Doppelleben als mit Spinnensinn ausgestatteter Superheld weiß May nichts. Vielen Filmliebhaber:innen blieb Harris sicher als einfühlsam gespielte Tante in Erinnerung.

Das war aber bei weitem nicht ihre letzte Rolle. Im Jahr 2020 war sie gemeinsam mit Nicole Kidman und Hugh Grant in der Miniserie The Undoing zu sehen. Ihren finalen Film drehte Harris 2024, als sie Lady Bracknell in Oscar Wilde About America darstellte.

Ob es ein weiteres Wiedersehen auf der Leinwand gibt, bleibt offen. Und falls nicht, kann die Schauspielerin auf eine erfüllte, 70 Jahre andauernde Karriere zurückblicken.