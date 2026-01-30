Sie ist als Mutter aus Kevin - Allein zu Haus weltbekannt: Catherine O'Hara im Alter von 71 Jahren verstorben

Jedes Jahr zu Weihnachten hat ihre Rolle die Herzen von Millionen Menschen erwärmt. Jetzt ist Kevin - Allein zu Haus- und Schitt's Creek-Star Catherine O' Hara gestorben.

Neben den zahlreichen fiesen Gags stellt Catherine O'Hara als Mutter stets das emotionale Herzstück im ewigen Weihnachtsklassiker Kevin - Allein zu Haus dar. Jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 71 Jahren laut Variety gestorben.

Kevin - Allein zu Haus-Star Catherine O' Hara war als Schauspielerin in vielen Filmen und Serien beliebt

Catherine O'Hara wurde am 4. März 1954 in Toronto geboren. Ein erster großer Erfolg gelang ihr als Teil der kanadischen Sketch-Comedy-Serie Second City Television, wo sie neben Stars wie John Candy, Eugene Levy und Harold Ramis zu sehen war. Für ihre Leistung in einer Episode gewann sie 1982 ihren ersten Emmy.

Der endgültige, weltweite Durchbruch gelang O'Hara nach ersten Filmrollen in Werken wie Beetlejuice von Tim Burton und Die Zeit nach Mitternacht von Martin Scorsese mit ihrer Rolle als Kate McCallister in Kevin - Allein zu Haus. Die Figur der Mutter des wiederholt in der Weihnachtszeit von seinen Eltern vergessenen oder versehentlich zurückgelassenen Jungen spielte sie anschließend erneut im Sequel Kevin - Allein in New York.

Fans lieben O'Hara daneben auch für ihre Rolle in der kanadischen Comedy-Serie Schitt's Creek, wo sie ab 2015 als ebenso exzentrisches wie sympathisches Familienoberhaupt Moira Rose mitgespielt hat. Die Figur brachte ihr nicht nur einen zweiten Frühling als Schauspielerin, sondern weitere Emmy- und Golden Globe-Auszeichnungen. In den letzten Jahren war O'Hara noch in Filmen wie Beetlejuice Beetlejuice sowie in Serien wie The Last of Us und The Studio zu sehen.

Catherine O'Haras Manager gab laut Variety ihren Tod nach kurzer Krankheit am 30. Januar 2026 in ihrem Haus in Los Angeles bekannt. Sie war seit 1992 mit dem Produktionsdesigner Bo Welch verheiratet und hinterlässt zwei Söhne.