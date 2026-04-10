Sie ist Heidi Klums beste Freundin: Ihr kennt sie aus einer der erfolgreichsten Comedyserien aller Zeiten!

GNTM-Ikone Heidi Klum ist nicht nur in Deutschland bekannt, sondern gilt auch in Hollywood als Megastar. Kein Wunder also, dass das Model berühmte Freunde hat. Ihre beste Freundin ist eine Schauspielerin, die ihr garantiert kennt!

Heidi Klum startete in den 90ern als internationales Model durch, doch nach und nach baute sich ein zweites Standbein als TV-Sternchen auf: In Deutschland steht sie für Germany's Next Topmodel vor der Kamera, in den USA moderierte sie Project Runway und sorgte als Jurymitglied von America's Got Talent für Begeisterung.

So mauserte sich Klum klammheimlich zu einem der beliebtesten Gesichter in der amerikanischen Medienlandschaft. Deshalb dürfte es nicht überraschen, dass auch ihre beste Freundin eine waschechte Hollywood-Ikone ist. Tipp: Man kennt sie aus einer der erfolgreichsten Comedyserien aller Zeiten!

Wunderschön und erfolgreich im Doppelpack: Heidi Klum lernte ihre beste Freundin bei der Arbeit kennen

Heidi Klum ist schon lange nicht mehr als Laufsteg-Model aktiv, doch ihrer Beliebtheit hat das keinen Abbruch getan. Vor allem in den USA wird die schöne Deutsche als Megastar vergöttert, der immer wieder im TV zu sehen ist. So saß Klum allein bei der Castingshow America's Got Talent (dt.: Das Supertalent) unglaubliche 15 (!) Staffeln lang in der Jury.

Und genau bei dieser Show lernte Klum im Jahr 2020 ihre zukünftige beste Freundin kennen: Schauspielerin Sofía Vergara, die ebenfalls Teil der Jury wurde. Vergara gilt als eine der bestbezahltesten Seriendarstellerinnen der USA und ist bei uns vor allem für ihre Rolle in der US-Hitserie Modern Family bekannt. Dort spielte sie die aufreizende und deutlich jüngere Ehefrau von Eine schrecklich nette Familie-Star Ed O'Neill.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So eng sind Sofía Vergara und Heidi Klum wirklich

Als Klum und Vergara sich am Set der Castingshow kennenlernten, sollen sie direkt auf einer Wellenlänge gewesen sein. Klum verriet NBC Insider , dass es auch abseits der Arbeit direkt gefunkt habe: "Wenn wir alle zusammen sind, tratschen wir ein bisschen und reden über Beziehungen. Ich meine, Mädchenzeug, und es macht einfach Spaß, Freundinnen zu haben, mit denen ich das machen kann, und wir sind alle ungefähr im gleichen Alter … Es ist schön, sich auszutauschen."

Wie viel Spaß die beiden zusammen haben, zeigen sie regelmäßig auf TikTok:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vergara gibt gegenüber Access Hollywood zu, dass sie und ihre BFF sich sogar so ähnlich sind, dass sich das bei ihrem Modegeschmack zeigt: "Wir ziehen uns sogar immer gleich an, ohne das vorher abzusprechen." Zuletzt traten die beiden Frauen gemeinsam im Oktober 2025 auf der Pariser Fashion Week auf.

GNTM 2026 nicht verpassen: Dann läuft die Show bei ProSieben

Aktuell läuft GNTM zweimal wöchentlich bei ProSieben. Immer mittwochs und donnerstags gibt es um 20:15 Uhr eine neue Folge. Wer die Serie verpasst hat, kann die Folgen bei Joyn nachholen.