"Sie kann alles": Andrew Garfield hat die beste Idee für einen neuen Spider-Man-Film mit Emma Stone

Spider-Man-Fans hätten sicherlich nichts gegen einen Live-Action-Film über Spider-Gwen. Andrew Garfield meint, das könnte Emma Stone noch machen und hat auch schon den perfekten Regisseur im Kopf.

Schauspieler Andrew Garfield ist nach den beiden The Amazing Spider-Man-Filmen und seinem Auftritt in Spider-Man: No Way Home (vermutlich) ziemlich durch mit der freundlichen Superspinne aus der Nachbarschaft. Gleiches gilt wohl für seine damalige Szenenpartnerin Emma Stone, deren Gwen Stacy nicht ganz lebendig aus dem Sequel herauskam. Dank Marvel-Multiversen ist aber eigentlich alles möglich.

Und so ist auch Garfields Idee für einen Live-Action-Film über Spider-Gwen nicht komplett jenseits des Möglichen.

Spider-Man Andrew Garfield will Emma Stone in Spider-Gwen-Film von Yorgos Lanthimos

Im Interview mit Hits Radio wurde der Ex-Spidey gefragt, was er von einem Spider-Gwen-Film mit Emma Stone halten würde. Garfield: "Ja, ich meine, warum nicht? Inszeniert von Yorgos Lanthimos. [...] Sie kann alles, sie ist eine unglaubliche Schauspielerin."

Dazu muss erwähnt werden, dass die Idee, den Regisseur von Filmen wie Poor Things und Bugonia einzubeziehen, der Stone mittlerweile zu seinem Go-to-Star gemacht hat, natürlich im Scherz gesagt wurde. So gern wir einen Spider-Gwen-Film von Lanthimos sehen würden, so unwahrscheinlich ist dieser Vorschlag. Nicht nur, weil die ehemalige Gwen-Darstellerin mittlerweile etwas alt für die Rolle wäre, sondern weil Marvel nicht die beste Historie hat, Regisseure mit eigener Handschrift ihr Ding machen zu lassen.

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Was uns dadurch allerdings entgeht, ist ein einzigartiges Spider-Gwen-Abenteuer voller Einstellungen mit Fischaugenobjektiv und mindestens eine exzentrische Tanzszene, die alles andere als fehl am Platz wäre. Schade eigentlich.



Welche Projekte mit Spider-Gwen stehen wirklich auf dem Marvel-Plan?

Komplett verzichten müssen wir aber nicht auf Spider-Gwen, die (im Original gesprochen von Hailee Steinfeld) im Animationsfilm Spider-Man: Beyond the Spider-Verse zu sehen sein wird, der im Juni 2027 herauskommen soll. Dabei handelt es sich um den dritten Teil der Spider-Verse-Reihe von Sony Animation, die Miles Morales als Spider-Man ins Zentrum rückt.

Ein Live-Action-Film über Spider-Gwen war bisher nur gerüchteweise bei Sony in Entwicklung. Da deren SSU (Sony Spider-Man Universe) jedoch nach mehreren Fehlschlägen vor einem Reboot steht, hängt sowieso erst einmal alles in der Luft, was die Spider-Filme aus dem Universum angeht.

Der nächste Spidey-Film, der ins Kino kommt, ist aber Spider-Man: Brand New Day mit Tom Holland als Marvel-Spinne, dessen Trailer bereits einen unglaublichen Rekord gebrochen hat. Deutscher Kinostart ist der 30. Juli 2026.

Darüber hinaus steht im MCU noch Avengers 5: Doomsday (Filmstart: 16. Dezember 2026) und Avengers 6: Secret Wars (15. Dezember 2027) auf dem Kinoplan, worin sich wieder allerlei Marvel-Held:innen und sogar X-Men begegnen.

