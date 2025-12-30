Sie könnte die erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten werden: Avatar 3-Star sägt an Scarlett Johanssons Thron

Nur das Geld zählt. Das ist zumindest die gängigste Sichtweise, wenn es darum geht, den Erfolg von Hollywood-Stars zu messen. Scarlett Johansson ist in dieser Hinsicht spitze – wie The Numbers zeigt, haben ihre Hauptrollen über die Jahre einzigartige 15,4 Milliarden Dollar weltweit eingespielt. Aber Avatar 3: Fire and Ash-Star Zoe Saldaña ist ihr dicht auf den Fersen.
Dank Avatar 3 könnte Zoe Saldaña Scarlett Johansson schlagen
Laut The Numbers steht Saldaña aktuell bei insgesamt 14,9 Milliarden US-Dollar Einspielergebnis durch Filme, bei denen sie entweder eine Hauptrolle spielte oder wichtiger Teil des Schauspiel-Ensembles war. Zu letzterer Kategorie gehören etwa die Avatar-Produktionen und die letzten beiden Avengers-Epen, in denen sie Thanos' (Josh Brolin) Tochter Gamora verkörperte.
Wie Variety in einer Liste vom Juli 2025 zeigte, ist das Feld der erfolgreichsten Hollywood-Stars hart umkämpft: Neben Johansson und Saldaña tummeln sich dort etwa Samuel L. Jackson und Robert Downey Jr., die ihren Kassenmagnetismus ebenfalls zu großen Teilen dem MCU-Erfolg verdanken.
Downey Jr. und Jackson hat Saldaña The Numbers zufolge bereits hinter sich gelassen. Von Johansson trennen sie aktuell etwa 500 Millionen US-Dollar. Kann sie die MCU-Kollegin wirklich einholen?
Eine halbe Milliarde Dollar klingt zunächst nach einer Menge – für viele Stars wäre dieser Abstand wohl unüberbrückbar. Doch die Avatar-Reihe hat erst kürzlich wieder einen neuen Rekord gebrochen. Wenn ein Franchise an Scarlett Johanssons Thron sägen kann, dann dieses.
