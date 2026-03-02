Sie lernten sich 1978 bei einem Horrorfilm kennen und spielten Eheleute: 50 Jahre später zählen sie zu den langlebigsten Paaren Hollywoods

Sam Elliott und Katherine Ross sind zusammen seit sie sich vor fast 50 Jahren bei den Dreharbeiten zu einem Horrorfilm kennenlernten. Es ist eine der großen Lovestorys der Traumfabrik.

Ihn kennt ihr als Cowboy aus The Big Lebowski oder der Yellowstone-Serie 1883, sie kennt ihr als Elaine Robinson aus Die Reifeprüfung oder der Seifenoper Die Colbys - Das Imperium. Die Rede ist vom amerikanischen Hollywood-Paar Sam Elliott und Katharine Ross. Verheiratet sind sie schon seit 1984, dabei lernten sie sich bereits ein Jahrzehnt zuvor während der gemeinsamen Dreharbeiten zu einem Horrorfilm kennen.

Erst Horror, dann unter die Haube: Die Story von Sam Elliott & Katharine Ross

Eigentlich standen Elliott und Ross schon für den Western Butch Cassidy und Sundance Kid von 1969 gemeinsam vor der Kamera. Er hatte damals aber nur eine Nebenrolle und traute sich wohl nicht so recht, sie als Hauptdarstellerin anzusprechen. Ein paar Jahre später wurden sie für den Horrorstreifen Das Haus des Satans von Regisseur Richard Marquand zu Eheleuten aus Los Angeles, die es in ein verfluchtes Anwesen in England verschlägt. Seht hier einen Trailer dazu:

Die beiden Co-Stars verstanden sich auf Anhieb und hatten sofort Chemie miteinander, was dem Film definitiv zugute kam. Danach wurde aus einer anfänglichen Sympathie schnell mehr, ehe man sich 1984 das Jawort gab und im selben Jahr die gemeinsame Tochter Cleo auf der Welt begrüßte.

Fast 40 Jahre Eheglück: Eine absolute Seltenheit zwischen Schauspielstars

Für Sam Elliott war es die erste Ehe, für Katherine Ross die bereits fünfte Hochzeit, als man sich Mitte der 80er zum großen Schritt entschloss. Fünf war in diesem Fab aber wirklich Trumpf, denn der Bund der beiden hält seit fast 40 Jahren und ist eine der beständigsten Liebesbeziehungen zwischen Schauspieler:innen in ganz Hollywood. Absolut keine Selbstverständlichkeit in der Branche.

Und das Beste daran: Sowohl Elliott als auch Ross machten während ihrer Ehe Karriere und spornten sich sogar an. So wäre er wegen der gemeinsamen Flitterwochen beinahe nicht zum Vorsprechen für seinen großen Filmhit Die Maske von 1985 gefahren, woraufhin sie heimlich seinen Agenten anrief und versprach, ihn zur Audition zu bringen.

Weitere Traumfabrikpaare, die schon lange zusammen sind, sind Denzel und Pauletta Washington (verheiratet seit 1988), Kevin Bacon und Kyra Sedgwick (seit 1988) oder Michael J. Fox und Tracy Pollan (ebenfalls 1988).

