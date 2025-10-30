Sie musste Star Trek nach 2 Folgen verlassen, obwohl eine große Rolle geplant war: Darum kehrte Captain Gomez erst 32 Jahre später zurück

Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert brachte einige denkwürdige Nebencharaktere ins Star Trek-Universum. Andere verschwanden nach kurzen Auftritten spurlos – so auch Sonya Gomez.

Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert brachte uns nicht nur die ikonische Star Trek-Crew um Captain Picard (Patrick Stewart) nahe, sondern auch jede Menge Nebencharaktere. Einige, wie zum Beispiel Chief Miles O'Brien, wurden zu legendären Teilen des Star Trek-Universums.

Andere hatten weniger Glück: Nicht nur die Vulkanierin Dr. Selar bekam bloß einen Star Trek-Auftritt. Auch Fähnrich Sonya Gomez, gespielt von Lycia Naff, verschwand nach zwei kurzen Auftritten wieder von der Bildfläche. In ihrem Fall ist der schnelle Abgang jedoch besonders tragisch: Denn eigentlich war für Fähnrich Gomez Großes geplant.

Für Gomez war eine Liebesgeschichte mit einem Star Trek-Hauptcharakter geplant

Sonya Gomez trat zum ersten Mal in der 2. Staffel Star Trek: TNG auf. In der Folge Zeitsprung mit Q bleibt sie vor allem durch den Fauxpas im Gedächtnis, eine Tasse heiße Schokolade über sich selbst und Captain Picard zu kippen: Dieses schrullige Missgeschick sollte ihr im Folgenden noch zum Verhängnis werden.

Eigentlich war Gomez als romantischer Gegenpart für den Ingenieur Geordi LaForge (LeVar Burton) geplant. Mit diesem teilt sie in dieser Folge auch noch eine charmante Diskussion – doch als sie wenige Episoden später in der Folge Das Herz eines Captains zurückkehrte, bekam sie bereits weitaus weniger zu tun. Es sollte ihr letzter Auftritt sein: Aus der Liebesgeschichte wurde nichts und der Plot wurde verworfen. Die Geschichte erinnert stark an die von Fähnrich Robin Lefler, ein weiterer vergessener Star Trek-Love Interest.

Sie musste Star Trek verlassen, weil sie zu lustig war

In einem Interview mit der offiziellen Star Trek-Webseite berichtete Lycia Naff 2018 erstmals von den Gründen für ihren Rauswurf:

Als es darum ging, mich möglicherweise für eine wiederkehrende Rolle in der nächsten Staffel zu verlängern, wurde mir gesagt, dass die Produzenten Gomez für zu lustig hielten, um der Love-Interest zu sein, der Geordi zu einer potentiell tödlichen Operation veranlassen würde, um mich zu sehen.

Für Gomez war das ein harter Rückschlag:

Anscheinend war die Figur Gomez komisch geschrieben und entsprach letztendlich nicht den Vorstellungen der Produzenten. Ich war total enttäuscht, als ich davon erfuhr.

Offenbar hatten die Autor:innen in Erwägung gezogen, LaForge’s Sehbehinderung durch eine Operation zu lösen, die er für seine Geliebte eingeht: Am Ende behielt der Charakter bis zum Schluss sein Handicap und blieb partnerlos. Von Sonya Gomez war auf der Enterprise nie wieder etwas zu hören. Bis 2019.

So ging es für Sonya Gomez in Star Trek weiter

Es brauchte ganze 32 Jahre, bis es für Gomez weiterging – aber anders als gedacht. Lycia Naff kehrte 2019 als Synchronsprecherin in ihre Rolle zurück, als die Pilotfolge der Animationsserie Star Trek: Lower Decks ihren Charakter aufgriff. Mittlerweile ist aus dem Fähnrich ein waschechter Captain geworden, der die USS Archimedes kommandiert. Der Zwischenfall mit der heißen Schokolade? Längst vergessen.

Auch in einer inoffiziellen Buchreihe wurde Gomez aufgegriffen. In Star Trek: Starfleet Corps of Engineers agierte sie sieben Jahre lang als Chef-Ingenieurin der USS Sentinel und erhielt sowohl einen Zweitnamen (Guadalupe) als auch eine Familie. Ihr Geschichte ist ein weiterer Beweis dafür, wie liebevoll das Star Trek-Universum jeden einzelnen Nebencharakter behandelt und wieder aufgreift – ein Serien-Ausstieg ist noch lange nicht das Ende.