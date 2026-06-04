Sie schuf einen der besten Animationsfilme aller Zeiten: Persepolis-Regisseurin Marjane Satrapi ist tot

Die französisch-iranische Autorin Majane Satrapi ist tot. Die Comiczeichnerin und Regisseurin erlangte mit dem Animationsfilm Persepolis Berühmtheit, für den sie in Cannes ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert wurde.

Die Autorin, Comiczeichnerin und Regisseurin Marjane Satrapi ist am 3. Juni verstorben. Das teilte die französische Presseagentur AFP in einer offiziellen Mitteilung enger Vertrauter der Künstlerin am Donnerstagnachmittag mit:

Marjane Satrapi ist etwas über ein Jahr nach dem Tod von Mattias Ripa, ihrem Ehemann und der Liebe ihres Lebens, an Trauer gestorben.

Marjane Satrapi: Persepolis wurde in Cannes und mit einer Oscar-Nominierung geehrt

Die im iranischen Rascht geborene und später nach Frankreich emigrierte Marjane Satrapi erlangte durch ihre autobiographische Graphic Novel Persepolis Bekanntheit, in welcher sie von 2000 bis 2003 ihre Kindheit und Jugend zwischen Iran und Europa in schwarz-weißen Bildern abbildet.

2007 verfilmte sie die Graphic Novel mit Co-Regisseur Vincent Paronnaud als Animationsfilm, der als Persepolis bei den Filmfestspielen in Cannes seine Premiere feierte und dort mit dem Preis der Jury ausgezeichnet wurde. In Persepolis sind bekannte Schauspieler:innen wie Catherine Deneuve, Gena Rowlands und Danielle Darrieux in Sprechrollen zu hören. Bei der Oscarverleihung 2008 wurde Persepolis als bester Animationsfilm nominiert.

Marjane Satrapi wurde zu einer der einflussreichsten französisch-iranischen Künstlerinnen

Der Film wurde aufgrund seiner differenzierten und satirischen Darstellung der Lebensrealität einer Frau unter den aktuellen politischen Verhältnissen im Iran in der westlichen Welt mit Begeisterung angenommen. Im Iran wurde Satrapi hingegen dafür geächtet und konnte später nicht mehr in ihr Heimatland einreisen. Bis heute gilt Persepolis als einer der besten und einflussreichsten Animationsfilme aller Zeiten.

Nach Persepolis verfilmte sie auch ihren Comic Huhn mit Pflaumen, der 2012 in die deutschen Kinos kam. 2014 folgte der Spielfilm The Voices, in dem Ryan Reynolds und Gemma Arterton zu sehen sind. 2019 inszenierte sie die Biographie Marie Curie - Elemente des Lebens mit Rosamund Pike in der Rolle der Nobelpreisträgerin. Ihr letzter Film war die Komödie Paris Paradies, eine Hommage an ihre Wahlheimat, in der sie bis zu ihrem Tod lebte.

Satrapi war mit dem schwedischen Produzenten, Schauspieler und Drehbuchautor Mattias Ripa verheiratet. Ripa starb am am 8. April 2025, etwa ein Jahr vor Satrapis Tod.