"Sie sind alle haarlos wie Aale": Die Regisseurin von Wuthering Heights kritisiert fehlenden Realismus in Historienfilmen

Emerald Fennell brachte dieses Jahr eine mit Sex aufgeladene Adaption des Literaturklassikers Wuthering Heights in die Kinos. Leider fehlte darin ein für sie wichtiger Moment, den viele Filme nicht hinbekommen.

Mit Wuthering Heights - Sturmhöhe brachte Regisseurin Emerald Fennell (Saltburn) dieses Jahr ihre sexuell abenteuerliche Adaption von Emily Brontës Klassiker auf die Leinwand. Margot Robbie und Jacob Elordi verkörpern Catherine und Heathcliff, die sich im England des 19. Jahrhundert in einer brisanten Affäre verlieren. Dabei spielte die Filmemacherin durchaus mit Anachronismen, aber ein realistischerer Aspekt, der es nicht ganz in ihr Historiendrama geschafft hat, wäre ihr doch wichtig gewesen.



Die Wuthering Heights-Regisseurin Emerald Fennell prangert an: Wo sind die Haare im Historiendrama?

Laut dem Guardian sprach Fennell auf dem diesjährigen Hay Festival in Wales über Historienfilme und die darin fehlende Körperbehaarung der Figuren, besonders in Jane Austen-Adaptionen:

Wo sind die Rasierer, die diese Frauen benutzen? Sie sind alle irgendwie haarlos wie Aale. Ich denke dann: 'Was ist los? Das ist völlig verrückt.‘

Tatsächlich hatte die Strumhöhe-Regisseurin selbst eine Szene mit Margot Robbie und ihren haarigen Achseln gedreht, die es aber am Ende nicht in den finalen Film geschafft hat. Dabei wäre es ihre Chance gewesen, in ihrem Historiendrama mit gutem beziehungsweise flauschigen Vorbild voranzugehen ...

Seht hier den deutschen Kino-Trailer zu Wuthering Heights:

Wuthering Heights - Sturmhöhe - Trailer (Deutsch) HD

Wuthering Heights spielte aber auch ohne zusätzliche Achselhaare beträchtliche 242 Millionen US-Dollar bei einem Budget von gerade mal 80 Millionen ein. Hier geht es zum Film-Check meiner Kollegin Joana Müller.

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Wo kann man Wuthering Heights mittlerweile streamen?

Wer den erotischen Historienfilm von Emerald Fennell nicht als Leih- und Kauftitel bei Amazon und Co. erwerben möchte, findet ihn aktuell auch schon in der Flatrate bei HBO Max.

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