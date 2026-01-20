Sie soll Superman in Man of Tomorrow bekämpfen: Das könnte die große Schurkin der DC-Fortsetzung sein

Superman kehrt nach seinem großen DC-Neustart und Kinoerfolg natürlich in einem Sequel zurück. Womöglich kennen wir jetzt auch die Antagonistin.

Superman bekommt es in Man of Tomorrow auf jeden Fall mit Brainiac zu tun. Aber wer den ersten Film des neuen DC-Universums gesehen hat, kann sich schon denken, dass es nicht allein bei diesem Superschurken bleibt. Laut einem neuen Bericht soll auch eine große, weibliche Gegenspielerin mitmischen.

James Gunn bringt in Man of Tomorrow wahrscheinlich Maxima gegen Superman in Stellung

Die Strategie, in Superman neben Lex Luthor vor allem eher kleinere Namen und Figuren aus dem DC-Universum mit großer Wirkung einzusetzen, ist voll und ganz aufgegangen. Da klingt es durchaus nachvollziehbar, dass Mastermind James Gunn sich dahingehend auch in Superman 2 beziehungsweise Man of Tomorrow treu bleiben soll.

Zumindest berichtet die Entertainment-News-Seite NexusPointNews , dass der Mann aus Stahl zu Beginn nicht nur gegen Brainiac, sondern auch noch gegen Maxima antreten muss. Die Superschurkin könnte unter der Fuchtel von Brainiac stehen, der mit ihr und einigen anderen gemeinsam die Erde angreift.

Wenn sich Man of Tomorrow tatsächlich an der Comic-Story Panic in the Sky orientiert, tut sich Superman sogar mit Lex Luthor zusammen, um die Erde zu verteidigen. Maxima soll sich dann im Laufe des Films allerdings überzeugen lassen, die Seiten zu wechseln. In den DC-Comics wird sie irgendwann sogar zu einer echten Heldin und ein Justice League-Mitglied.

In erster Linie handelt es sich bei Maxima aber um eine Königin und Herrscherin. Sie stammt von Almerac und kommt in ihrem ersten Comic-Auftritt ursprünglich auf die Erde, um einen würdigen Gatten zu suchen. Sie glaubt, ihn in Superman gefunden zu haben und will ihn heiraten. Der lehnt aber dankend ab.

Womöglich bereitet James Gunn hier schon von langer Hand einen irgendwann höchstwahrscheinlich geplanten Justice League-Film vor.

So sieht die Kino-Zukunft des neu gestarteten DC-Universum aus

Als Nächstes kommt der Supergirl-Film ins Kino, und zwar am 25. Juni. Darin sehen wir nicht nur Milly Alcock (House of the Dragon) als Supermans etwas ruppigere Cousine, sondern dem Trailer nach zu urteilen auch Lobo. Der hat in den großen Kinofilmen bisher eher ein Schattendasein gefristet und passt zu der neuen Strategie, auf unverbrauchtere DC-Charaktere zu setzen.

Genau so geht es dann auch mit Clayface weiter. Der startet ebenfalls noch im Jahr 2026 und soll kein klassischer Superheldenfilm werden, sondern stärker in Richtung Horror tendieren. Man of Tomorrow, aka Superman 2, soll am 8. Juli 2027 in den Kinos anlaufen. Das war aber noch lange nicht alles. Zusätzlich erwarten uns noch diverse Serien, ein Wonder Woman-Film und vieles mehr.