Sie sollen Star Wars in die Zukunft lenken: Neue Lucasfilm-Führung steht angeblich fest

Wer tritt in die Fußstapfen von Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy? Nach Monaten der Spekulation sind jetzt die Namen ihrer beiden Nachfolger:innen durchgesickert.

Es ist kein Geheimnis mehr: Kathleen Kennedy wird in absehbarer Zeit ihren Posten als Präsidentin von Lucasfilm räumen. Über eine Dekade lang lenkte sie das von George Lucas geschaffene Produktionsstudio, das seit 2012 zu Disney gehört und vor allem für Franchises wie Star Wars, Indiana Jones und Willow bekannt ist.

Doch wer tritt ihre Nachfolge an? Nachdem es im vergangenen Jahr zahlreiche Gerüchte über potenzielle Kandidat:innen gab, sieht es nun so aus, als steht der nächste Schritt fest. Wie der Hollywood-Insider Matthew Belloni in seinem neuesten Newsletter bei Puck schreibt, erwartet uns in Zukunft eine Doppelspitze bei Lucasfilm.

Kathleen Kennedys Nachfolger:innen bei Lucasfilm bekannt

Dave Filoni und Lynwen Brennan werden die Führung von Lucasfilm übernehmen. Filoni dürfte den meisten Star Wars-Fans ein Name sein: Er gilt als George Lucas' Schüler, hat gemeinsam mit diesem an The Clone Wars gearbeitet und fungiert seit 2023 als Chief Creative Officer von Lucasfilm. Jetzt übernimmt er mit Brennen die Gesamtleitung.

Belloni schreibt zu:

[Dave] Filoni war nie wirklich ein traditioneller Geschäftsführer, daher wird ihm Lynwen Brennan, derzeit Präsidentin und Geschäftsführerin von Lucasfilm Business, als Partnerin zur Seite gestellt. [Filoni] wird jedoch weiterhin die kreative Leitung der Franchise in den Bereichen Film, Fernsehen und allen anderen Plattformen in der Galaxis innehaben.

Viele Fans haben sich Filoni in einer leitenden Position bei Lucasfilm gewünscht. Nicht nur aufgrund seiner starken Verbindung zu George Lucas. Es gibt nur wenige kreative Köpfe in Hollywood, die so tief in der Star Wars-Mythologie stecken und dermaßen viele Projekte begleitet haben, sowohl im Animations- als auch im Live-Action-Bereich.

