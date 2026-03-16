Sie sollte in Staffel 3 von The Walking Dead eigentlich sterben: Heute ist Melissa McBride eine Serienlegende und ihre Figur lebt im Spin-off weiter

Sie ist aus The Walking Dead nicht wegzudenken: Carol, gespielt von Melissa McBride, führt das Andenken der Serie bis heute weiter – dabei hätte man sie in Staffel 3 fast aus der Zombieserie rausgekickt.

Sie ist die letzte weibliche Überlebende der originalen Überlebenden-Gruppe aus The Walking Dead: Carol, gespielt von Melissa McBride, wird auch im kommenden Serien-Finale des Zombie-Spin Offs The Walking Dead: Daryl Dixon wieder zu sehen sein und sich an der Seite ihres ungewöhnlichen besten Freundes Daryl (Norman Reedus) durch die Apokalypse kämpfen. Es ist schwer vorstellbar, dass sie ursprünglich bereits in Staffel 3 der Originalserie sterben sollte.

Carol sollte schon in Staffel 3 von The Walking Dead versterben

Carol stieß bereits in Staffel 1 von The Walking Dead zum Hauptcharakter Rick (Andrew Lincoln) und war zunächst ein relativ unauffälliges Mitglied der Gruppe. Im Laufe der Jahre entwickelte sie sich jedoch zu einem messerscharfen und findigen Publikumsliebling, deren skurrile Freundschaft zu Daryl Dixon bis heute Bestand hat. Ein Fan auf Reddit feiert ihre Transformation und erntet damit jede Menge Zustimmung:

Carols Charakterentwicklung ist einfach der Wahnsinn. Zweifellos eine der knallhärtesten Frauen in TWD.

Der Produzent und Makeup Artist Greg Nicotero enthüllte laut Games Radar 2016 jedoch in einem Interview mit SFX, dass für Carol ursprünglich ein ganz anderes Schicksal geplant war:

Nicht viele wissen, dass es während der Dreharbeiten zur dritten Staffel, in der Folge, in der T-Dog starb, einen Moment gab, in dem eigentlich Carol anstelle von T-Dog sterben sollte. Zu diesem Zeitpunkt gab es im Autorenteam einige Bedenken, da man nicht wusste, wie man ihre Figur weiterentwickeln sollte.

Carol überlebte: Und wurde zu einer echten The Walking Dead-Ikone

Nicotero sieht in Carol den ultimativen Beweis für die Fähigkeit der The Walking Dead-Drehbuchautor:innen:

Die Tatsache, dass [der Showrunner] Scott Gimple und die Autor*innen es geschafft haben, diese unglaubliche Reise für sie zu gestalten, zeigt einfach, dass es für viele dieser Figuren noch unglaublich viel zu erzählen gibt.

The Walking Dead Daryl Dixon - S03 Trailer (Deutsche UT) HD

Carols ungewöhnliche tiefe Beziehung zu Daryl sicherte ihr einen Platz an seiner Seite im mittlerweile dreiteiligen Spin Off The Walking Dead: Daryl Dixon. Mit Blick auf die 4. Staffel, die die The Walking Dead-Legenden für immer in den Ruhestand verabschieden wird, kündigte McBride im Gespräch mit unserer Redaktion noch mehr psychologische Tauchgänge an – und gab an, dass eine Rolle auch nach 15 Jahren noch Spaß macht, wenn es gute Skripts gibt.



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Wie geht es für Carol in The Walking Dead: Daryl Dixon weiter?

Das Spin Off verfrachtete Carol und Daryl ungeplant an die Küste Spaniens, wo sie mit europäischen Infizierten und anderen Überlebenden zu kämpfen hatten. Ob ihr Ziel, über den Atlantik nach Amerika zurückzukehren, in der 4. Staffel endlich von Erfolg gerkönt werden wird, werden wir bald herausfinden: Ein heftiger Rückschlag am Ende von Staffel 3 mischte die Karten wieder neu.

Die 4. Staffel von The Walking Dead: Daryl Dixon wird voraussichtlich im September 2026 bei AMC starten. In Deutschland wird sie dann entsprechend wieder bei Magenta TV zu sehen sein. Auch das Spin-off The Walking Dead: Dead City sorgt aktuell für Zombie-Nachschub – diese wird jedoch erst 2027 mit einer 3. Staffel zurückkehren.