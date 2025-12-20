Sie sollte in viel mehr als nur 8 Star Trek-Folgen mitspielen, lehnte aber ab – bereut hat Michelle Forbes ihre Entscheidung nie

Im Laufe des Star Trek-Franchise haben wir zahlreiche Nebencharaktere kennengelernt. Während einige für immer blieben, lehnte eine Schauspielerin ihre feste Rolle ab: Die Rede ist von Michelle Forbes.

Über die Jahre gab es in den zahlreichen Star Trek-Serien viel Bewegung im Personalschlüssel. Besonders der Raumschiff Enterprise-Nachfolger Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert stellte uns einige Nebencharaktere vor, von denen einer im Folgenden sogar zum wichtigsten Star Trek-Offizier aller Zeiten ernannt wurde.

Laut Screen Rant lehnten nur vier Stars eine feste Rolle ab. Darunter die Schiffsärztin Katherine Pulaski (Diana Muldaur), Denise Crosby, die ihre Star Trek-Rolle als Tasha Yar wegen schlechten Drehbüchern aufgab, sowie Wil Wheaton, der am Star Trek-Set schlecht behandelt wurde. Die vierte in der Runde? Niemand Geringeres als Michelle Forbes.

Star Trek-Star Michelle Forbes spielte eine beliebte Nebenrolle auf der Enterprise

Ganze acht Episoden lang verkörperte Michelle Forbes die junge Offizierin Fähnrich Ro, die von vielen als Ersatz für Ashley Judds Star Trek-Offizierin Fähnrich Lefler interpretiert wurde. Laut der Seite Redshirts Always Die handelte es sich bei Ro Laren um einen “extrem beliebten” Charakter. Jedoch stieß die erste bajoranische Sternenflotten-Offizierin vor allem beim ersten Offizier Riker (Jonathan Frakes) auf Ablehnung und musste sich ihren Respekt hart erarbeiten.

Nach ein paar Auftritten in Das nächste Jahrhundert kehrte Forbes in der vorletzten Episode der Star Trek-Serie zurück, die auch prompt nach ihr benannt wurde (Die Rückkehr von Ro Laren). Hier fällt sie Captain Picard (Patrick Stewart) jedoch in den Rücken und schließt sich den aufständigen Maquis an, um die Cardassianer zu bekämpfen. Der Grund für diese Entscheidung liegt hinter den Kulissen.

Michelle Forbes lehnte die Hauptrolle in einer Star Trek-Serie ab

Tatsächlich war Ro Laren für eine Hauptrolle in der brandneuen Serie Star Trek: Deep Space Nine angedacht. Ähnlich wie Colm Meaney als Chief O’Brien hätte sie die Brücke zwischen beiden Serien geschlagen – auf ihrem Tisch lag ein Vertrag über sieben Staffeln mit jeweils 20 Folgen.

Wieso lehnte Michelle Forbes diesen Mega-Deal ab? In einem Interview für den Star Trek: The Next Generation All Good Things: Companion erklärte sie ihre Entscheidung laut Redshirts Always Die wie folgt:

Es fällt mir sehr schwer, mich für sieben Jahre auf irgendetwas festzulegen, sei es beruflich oder privat. Ich möchte Abwechslung in meinem Leben und so viele verschiedene Dinge wie möglich ausprobieren. Ich habe mich einfach dafür entschieden, auf Abwechslung zu setzen, und hoffe, dass die Leute das verstehen.

Der Plan ging voll auf: In den folgenden Jahren sah man Michelle Forbes in so ziemlich jeder großen US-Serienproduktion. Von 24 über True Blood bis Grey's Anatomy hatte sie einige Auftritte. Horror-Fans kennen sie vermutlich vor allem als Karen Decker in Staffel 3 und 4 der Zombie-Serie The Walking Dead. Ihre Rolle in Deep Space Nine wurde stattdessen von Nana Visitor übernommen, die als Kira Nerys alle sieben Staffeln lang Teil der Crew war – doch auch Forbes blieb Star Trek nicht für immer fern.

So kehrte Ro Laren 26 Jahre später zu Star Trek zurück

Michelle Forbes’ Star Trek-Reise endete 1994 noch nicht: In Staffel 3 von Star Trek: Picard kehrt sie zurück. In der Zwischenzeit war Ro Laren zum Commander im Geheimdienst der Sternenflotte geworden – somit hat die Karriereleiter offensichtlich sowohl Michelle Forbes als auch ihrer Star Trek-Rolle gut mitgespielt.