Sie sorgte für eine der größten Oscar-Sensationen der letzten Jahre: Jetzt verfilmt sie einen Bestseller, der über 4 Millionen mal verkauft wurde

Paramount leitet die Verfilmung eines absoluten Millionen-Bestsellers von 2022 um. Der Regieposten wurde bereits vergeben und zwar an niemand Geringeren als eine Oscar-Preisträgerin.

Als Coda bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2021 den Hauptpreis für den besten Film gewann, war die Überraschung groß. Da diesem Film kaum realistische Chancen für diesen Preis eingerechnet wurden, handelte es sich hierbei um eine echte Underdog-Story. Doch nicht nur das, Regisseurin Siân Heder gewann auch den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch. Ihr nächster Film wird die Adaption eines Million-Bestsellers.

Coda-Regisseurin adaptiert als Nächstes einen Bestseller-Roman

Wie Variety berichtet, wurde Heder jetzt für die Adaption des Romans Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow verpflichtet. Das Buch von Gabrielle Zevin erschien 2022 und verkaufte sich seitdem über 4 Millionen Mal. Für die Hauptrolle wurde bereits Normal People- und Twisters-Star Daisy Edgar-Jones verpflichtet.

Das Buch erzählt die Geschichte von zwei Frauen, die sich nach einer gemeinsamen Kindheit auf dem College wiedersehen. Anschließend beginnen sie beide, in der Videospielbranche zu arbeiten. Jones verkörpert die Spieleentwicklerin Sadie Green, die zusammen mit ihrer Freundin und deren Mitbewohnerin ein eigenes Entwicklerstudio gründet. Neben dem enormen finanziellen Erfolg des Romans hebt Variety auch den kritischen Zuspruch hervor, da der Titel von der New York Times in die Liste der 100 besten Bücher des 21. Jahrhunderts aufgenommen wurde.

Eine ähnliche Überraschung wie Codas Gewinn bei den Oscars gab es dieses Jahr bereits bei den Nominierungen, da ausgerechnet ein Horrorfilm mit einem neuen Rekord aufwartete.

Wann und wo kann man den Film hierzulande sehen?

Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow befindet sich derzeit noch im frühen Entwicklungsstadium, da neben Jones bislang keine weitere Figur gecastet wurde. Ein genaues Datum für den Kinostart gibt es dementsprechend nicht. Sollten die Dreharbeiten diesen Sommer beginnen, könnte man mit einer Veröffentlichung des Films noch in der ersten Hälfte von 2027 in den deutschen Kinos rechnen.