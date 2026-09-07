Sie spielte 3 verschiedene Figuren in Star Trek und alle hatten denselben Beruf

Viele Stars kehrten mehrfach zu Star Trek zurück. Meist in neuen Rollen, sowohl vor als auch hinter der Kamera. Diese Schauspielerin spielte drei verschiedene Rollen, die sich dennoch ähnelten.

Es gibt ganze Listen von Schauspieler:innen, die in verschiedenen Star Trek-Filmen und -Serien aufgetreten sind. Manche von ihnen haben sogar mehrere Auftritte als verschiedene Charaktere innerhalb derselben Serie absolviert. Unter ihnen nimmt Diana Muldaur eine besondere Position ein. Nicht nur, dass sie in der Originalserie Raumschiff Enterprise gleich zwei Auftritte hatte, sondern auch in Das nächste Jahrhundert war sie dabei. Letzteres war wohl ihre größte Rolle in Star Trek, aber alle Rollen von ihr waren Medizinerinnen.

Diana Muldaur war immer eine Ärztin, wenn sie in Star Trek mitspielte

Den meisten Fans dürfte Muldaur als Dr. Kate Pulaski aus der 2. Staffel von Das nächste Jahrhundert bekannt sein. Pulaski war eine Zeitlang der Ersatz für Dr. Beverly Crusher (Gates McFadden) als Schiffsärztin. Da das Publikum nicht so recht mit ihr warm werden wollte, wurde die Position in der 3. Staffel wieder mit Dr. Crusher ausgefüllt.

Zuvor war Muldaur bereits in der Originalserie zu sehen gewesen. In der 20. Folge der 2. Staffel Geist sucht Körper (Return to Tomorrow) war sie als Dr. Ann Mulhall zu sehen, die einer Entität namens Thalassa erlaubt, ihren Körper zu besetzen, bis ein Android für sie gebaut wurde.

In Staffel 3 Folge 5 Die fremde Materie (Is There in Truth No Beauty?) spielte sie die blinde Dr. Miranda Jones. In einem Interview mit StarTrek.com erklärte sie, dass es sie nicht überraschte, drei verschiedene Ärztinnen gespielt zu haben:

Ich wurde immer gebeten, Ärztinnen oder Anwältinnen zu spielen. Das habe ich Jahr für Jahr für Jahr getan.

Zur Rolle von Dr. Pulaski führte sie aus:

Das war faszinierend, denn ich benutzte all diese wunderbaren Geräte, die in der Zukunft erfunden worden waren, und musste lernen, so zu tun, als würde ich sie bedienen.

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Muldaur konnte also, obwohl alle ihre Rollen denselben Beruf hatten, doch immer wieder neue Ansätze und neue Freude daran finden. Mit inzwischen fast 90 Jahren ist es unwahrscheinlich, dass wir sie noch einmal in einer Star Trek-Rolle sehen, aber wenn doch, dann ahnen wir, welchen Job ihre Figur haben könnte.