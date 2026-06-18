Sie spielte einen der berühmtesten Bösewichte aller Zeiten: The Ring-Star Daveigh Chase ist tot

Schauspielerin und Synchronsprecherin Daveigh Chase ist tot. Sie erlangte mit ihrer Rolle als Samara Morgan im Horror-Klassiker The Ring Berühmtheit und war die englische Stimme von Lilo in Lilo und Stitch.

Daveigh Chase ist tot. Die 35-jährige Schauspielerin verstarb am Dienstag an den Folgen einer Meningitis, wie ihr Freund Roy Hernandez gegenüber TMZ mitteilte.

Chase wurde als Kinderschauspielerin berühmt und war in zahlreichen Serien wie Sabrina – total verhext!, Charmed - Zauberhafte Hexen und Emergency Room - Die Notaufnahme zu sehen, bevor sie als Samara Morgan in Gore Verbinskis The Ring als eine der größten Bösewichte aller Zeiten in die Filmgeschichte einging.

Daveigh Chase ist tot: The Ring-Star stirbt im Alter von 35 Jahren

Erst Anfang der Woche rief Roy Hernandez eine Spendenkampagne bei GoFundMe.com für Daveigh Chase ins Leben, die bereits länger mit gesundheitlichen Problemen kämpfte. Auf der Seite schrieb Hernandez:

Vor kurzem hat sich alles verändert. Daveigh wurde mit Meningitis und mehreren schweren Blutinfektionen diagnostiziert. Ihr Zustand ist kritisch geworden, und die Ärzt:innen haben mir gesagt, sie hat womöglich nicht mehr viel Zeit. Alles, was sie wollte, war ein Ort, an dem wir zusammen leben, uns sicher und glücklich fühlen können. Jetzt, mehr denn je, möchte ich ihr dieses Gefühl von Heimat und Frieden in ihren letzten Tagen geben.

Wie Hernandez gegenüber TMZ mitteilte, haben Komplikationen einer Sepsis schließlich zum Tod von Chase geführt.

Daveigh Chase: Horror-Ikone und die englische Stimme von Lilo und Chihiro

Daveigh Chase wurde am 24. Juli 1990 in Las Vegas geboren und stand das erste Mal im Alter von 7 Jahren vor der Kamera. Zunächst für Werbungen, später hatte sie kleinere Rollen in Serien wie Emergency Room, Sabrina, Charmed und Private Practice. 2001 war sie an der Seite von Jake Gyllenhaal als Samantha Darko im Kultfilm Donnie Darko zu sehen. 2009 kehrte sie in der Fortsetzung S. Darko - Eine Donnie Darko Saga noch einmal in der Rolle zurück.

Ihr Durchbruch kam im Jahr 2002, als sie in Gore Verbinskis Horrorfilm The Ring in der Rolle des kleinen Mädchens Samara Morgan besetzt wurde. Die damals 12-jährige Schauspielerin wurde zum Gesicht des Films, der zum Kino-Hit avancierte und heute als absoluter Kultfilm des Genres gilt. 2003 zeichneten sie die MTV Movie Awards als Beste Bösewichtin aus, womit sich der Star gegen Willem Dafoe aus Spider-Man, Daniel Day-Lewis aus Gangs of New York und Mike Myers aus Austin Powers in Goldständer durchsetzte.

Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin arbeitete Chase als Synchronsprecherin und war unter anderem die englische Stimme von Chihiro im Studio Ghibli-Meisterwerk Chihiros Reise ins Zauberland. 2002 nahm sie die Rolle von Lilo im Original des Disney-Klassikers Lilo und Stitch an und vertonte das kleine hawaiianische Mädchen auch in den Fortsetzungen sowie in der Serie, die von 2003 bis 2006 lief.

Nach weiteren Rollen, etwa in der HBO-Serie Big Love und dem Horrorfilm Jack Goes Home, zog sich Chase ab 2016 weitgehend aus der Branche zurück.