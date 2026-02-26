Zwischen 2018 und 2025 wurde Diane Warren ganze 8-mal in Folge für den Oscar nominiert – ohne zu gewinnen. In diesem Artikel erfahrt ihr mehr über das sonderbare Oscar-Schicksal der Komponistin.

Die Komponistin Diane Warren ist seit den 1980ern im Filmgeschäft tätig. Seither hat sie Musik für über 70 Film- und Fernsehproduktionen geschaffen. Mit 17 Oscar-Nominierungen ist sie in Hollywood sehr erfolgreich. Ihren Namen kennen aber nur wenige.

Die Komponistin Diane Warren ist aus Hollywood kaum wegzudenken, doch ein Oscar war noch nicht drin

Wie Entertainment Weekly vor einiger Zeit berichtete, zählt die Komponistin Diane Warren zu jenen Künstler:innen Hollywoods, die seit Jahrzehnten erfolgreich in verschiedenen Filmprojekten tätig ist. Dabei wurde sie beeindruckende 17 (!) Mal mit einer Oscar-Nominierung bedacht. Bis heute hat sie die begehrte Auszeichnung aber nicht erhalten.

In Großbritannien und den USA ist die Komponistin bis heute mit über 100 erfolgreichen Songs in den Singlecharts vertreten. Viele ihrer Werke entstanden im Zusammenhang mit Filmen: Because You Loved Me, der von Céline Dion für den Film Aus nächster Nähe gesungen wurde, oder I Don't Want to Miss a Thing, den Aerosmith für Armageddon - Das jüngste Gericht aufnahm.

Für viele dieser Songs, wie Because You Loved Me, I Don't Want to Miss a Thing, aber auch The Journey aus The Six Triple Eight oder Dear Me, der Warrens eigene Dokumentation Diane Warren: Relentless begleitet, wurde sie für einen Oscar nominiert.

Umso absurder: Zwischen 1985 und 2025 wurde sie in regelmäßigen Abständen nominiert, zwischen 2018 und 2025 ganze 8-mal in Folge, ohne dass sie den Preis mit nach Hause hätte nehmen dürfen.

Ein besonderer Goldjunge: Diane Warren erhielt 2022 den Ehren-Oscar

Dafür erhielt sie aber 2022 gemeinsam mit der französischen Filmregisseurin Euzhan Palcy (Weiße Zeit der Dürre) und dem australischen Regisseur Peter Weir (Club der toten Dichter, The Truman Show) den Ehren-Oscar. Eine Auszeichnung, mit der weniger ein spezifischer Beitrag als vielmehr das Lebenswerk von Künstler:innen im Zusammenhang mit Film geehrt wird.

Gut zu wissen, dass Dianne Warren in dieser Hinsicht die verdiente Anerkennung bekommt. Gleichzeitig umso fragwürdiger, warum es all die Jahre davor nicht für eines ihrer zahlreichen Musikstücke gereicht hat.