Sie war eine der größten deutschen Schauspielerinnen und später RTL-Dschungelkönigin: Ingrid van Bergen ist gestorben

Als Schauspielerin machte sie sich in den 50er und 60er Jahren einen Namen, in den 2000ern wurde sie auch noch zur Reality-Ikone. Mit 94 Jahre ist Ingrid van Bergen nun gestorben.

Sie spielte zusammen mit Schauspiellegenden wie Christopher Lee und Klaus Kinski. Später machte sie sich vor allem im Dschungelcamp einen Namen. Ingrid van Bergen ist nach verschiedenen Medienberichten im Alter von 94 Jahren gestorben.

Ingrid van Bergen: Schauspielerin mit 94 Jahren gestorben

Ingrid van Bergen wurde heute Morgen tot in ihrem Zuhause in Eyendorf aufgefunden, wie zuerst die Bild berichtet und später von der dpa bestätigt wurde. Ihre langjährige Freundin Linda Schnitzler habe sie gefunden. Sie stand der Schauspielerin bis zum Tod zur Seite.

Zuletzt war van Bergen in den Schlagzeilen wegen ihrer Erblindung. Ihre Freundin habe sich um sie gekümmert, Geld für eine Pflegekraft hatte sie jedoch keine. Ein Leben im Seniorenheim lehnte die verstorbene Schauspielerin vehement ab.

Ingrid van Bergen: Nach ihrer Schauspielkarriere kam der TV-Durchbruch

Ingrid van Bergen war vor allem in den 50er und 60er Jahren als deutsche Filmikone bekannt. Ihre rauchige Stimme stach vor allem in Edgar Wallace-Filmen hervor. Sie spielte in über 200 Film- und Fernsehproduktionen mit, darunter auch viele im internationalen Bereich.

1977 endete ihre Schauspielkarriere abrupt, nachdem sie ihren Geliebten erschossen hat und dafür mehrere Jahre im Gefängnis gesessen hatte. Jahre später feierte sie im deutschen Fernsehen ihr Comeback – vor allem im Reality-TV. Im Dschungelcamp setzte sie sich 2009 gegen die gesamte Konkurrenz durch und wurde zur Dschungelkönigin gekrönt. Darauf folgten noch diverse Auftritte in TV-Shows, wie Promi Shopping Queen und Promis suchen ein Zuhause.