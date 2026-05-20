Sie war Hauptdarstellerin von Bridgerton bei Netflix, doch in Staffel 5 wird sie kaum zu sehen sein

Die 5. Staffel von Bridgerton wird aktuell gedreht und Francescas Liebesgeschichte in den Mittelpunkt stellen. Eine ehemalige Hauptdarstellerin tritt dafür in den Hintergrund.

Jede Staffel von Bridgerton bei Netflix hat genau zwei Hauptdarsteller:innen: Die jeweiligen Hälften des Hauptpaares, das in Staffel 1 aus Daphne und Simon, in Staffel 2 aus Anthony und Kate, in Staffel 3 aus Colin und Penelope und in Staffel 4 aus Benedict und Sophie bestand. Der Rest des Ensembles ist dennoch ein fest verankerter Teil der Serie, der die Geschichte der frischen Liebenden unterstützt und untermauert.

Auch die vergangenen Hauptpaare wurden nach Abschluss ihrer Staffeln häufig noch umfangreich in die Handlung eingebaut, wie zuletzt Penelopes Geschichte als Lady Whistledown neben Benedicts und Sophies Liebestanz. Das wird sich in Staffel 5 allerdings ändern, wie Penelope-Darstellerin Nicola Coughlan enthüllt.

Weniger Penelope in Bridgerton Staffel 5: Nicola Coughlan gibt enttäuschendes Update zum Netflix-Hit

Fans haben diese Nachricht womöglich schon kommen sehen, denn Penelope hat zum Ende von Staffel 4 ihre Feder als Lady Whistledown offiziell niedergelegt. Stattdessen hat sich ein neuer Schreiberling aus den Schatten angekündigt, dem neben dem kommenden Hauptpaar um Francesca (Hannah Dodd) und Michaela (Masali Baduza) in Staffel 5 wahrscheinlich ein großer Teil der Aufmerksamkeit gebühren wird.

Das lässt nicht mehr viel Platz für Penelope, die sich nun voll und ganz in ihr Familienleben mit Colin (Luke Newton) sowie ihren Kindern stürzen kann. Davon werden wir jedoch nicht allzu viel zu sehen bekommen, wie Coughlan kürzlich im Dish from Waitrose Podcast erklärte:

Staffel 5 hat schon mit den Dreharbeiten begonnen, also werde ich nicht viel darin sein.

Für Couglan sei diese Entwicklung vor allem aus persönlicher Sicht jedoch sinnvoll:

Ich denke, es ist toll, dass die Serie sich immer wieder neu erfindet. Man muss es festhalten, aber auch loslassen können. Ich habe es geliebt, die Serie anzuführen, es ist großartig und erschöpfend – es war so viel Arbeit.

Man hat währenddessen nicht wirklich ein Leben, was für mich okay war. Die Dreharbeiten haben acht Monate gedauert, dann waren es sechs Monate Promo. Es war toll, aber ich habe davon alles mitgenommen, was mir möglich war.

Coughlans reduzierte Rolle als Penelope gibt ihr nun einen weitaus entspannteren Job:

Ich habe es so gut, denn ich kann für ein Paar Tage vorbeischauen und sagen: 'Yay! Wie geht's allen? Ich sehe euch in zwei Monaten wieder. Tschüss!'

Für alle besorgten Fans betone sie jedoch ganz klar: "Ich freue mich immer darauf, zurückzukehren." Ganz auf Penelope verzichten, müssen wir also auch in Zukunft nicht.

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Könnte Penelope in Staffel 6 nochmal eine größere Rolle einnehmen?

Einen Hoffnungsschimmer ereignet sich jedoch womöglich noch am Bridgerton-Himmel. Denn Staffel 6 wird offiziell Eloise (Claudia Jessie) zur Hauptfigur erheben, die darin ihre eigene große Liebesgeschichte findet. Wie Fans natürlich wissen, ist eine Person jedoch bereits seit Jahren fester Bestandteil von Eloises Leben und kaum aus dem ihren wegzudenken: Penelope. Gemeinsam haben die beiden Freundinnen schon so einiges durchgemacht und auch zahlreiche Streitereien überwunden.

Dass Penelope ihrer besten Freundin bei ihrer ersten Liebe mit Rat und Tat zur Seite steht, ist etwas, das sich viele Fans wünschen – und auch völlig sinnvoll erscheint. Dürfen wir uns also darauf freuen, dass Nicola Coughlan in Staffel 6 noch einmal einen größeren Part in Bridgerton einnimmt? Leider wird es noch eine ganze Weile dauern, bis wir die Antwort darauf erfahren. Bis Staffel 6 bei Netflix eintrifft, ist wahrscheinlich bereits 2028 oder 2029 ins Land gegangen.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Bridgerton Staffel 5

Vorher gibt es aber natürlich erst einmal Staffel 5 des Netflix-Hits zu sehen, die offiziell für nächstes Jahr angekündigt wurde. Und wie Coughlan erklärte, werden wir Penelope auch darin wiedersehen. Nur eben nicht mehr so häufig wie gewohnt.