Sie war Hauptdarstellerin von Bridgerton bei Netflix und würde sofort zurückkehren, doch seit 4 Jahren fragt niemand

Diese bekannte Bridgerton-Schauspielerin hätte nichts gegen eine Rückkehr zur populären Netflix-Serie. Ein Anruf blieb bisher aber aus. Warum eigentlich?

Für Schauspielerin Phoebe Dynevor (The Change, Trash) öffnete ihre Rolle in dem Netflix-Serien-Hit Bridgerton viele Türen. Bisher sieht es aber nicht so aus, als würden Fans demnächst ein Wiedersehen mit ihrer Figur erleben.

Einstige Bridgerton-Hauptdarstellerin ist bereit für die Rückkehr

Wie E-Online kürzlich berichtete, ist Phoebe Dynevor sehr aufgeschlossen gegenüber einer Rückkehr zu Bridgerton. In einem Interview mit Collider Ladies Night im April meinte sie:

Ich möchte nur sagen, dass ich noch keinen Anruf erhalten habe und wenn ich diesen Anruf bekomme, werde ich dabei sein, sofern es mir möglich ist.

Dynevor hatte in Staffel 1 der Serie Daphne Bridgerton gespielt, die älteste Tochter der Adelsfamilie auf der Suche nach Liebe. Dabei geht Daphne einen Deal mit dem Adeligen Simon Bassett (Regé-Jean Page) ein. Beide täuschen eine Liebesbeziehung vor, die sich irgendwann zu einer echten Romanze entwickelt.

Nach einem Gastauftritt in Staffel 2 haben wir von Dynevor aber nie wieder etwas gesehen. Dynevor erzählte, dass den Serienmacher:innen während des Dreh der 1. Staffel noch nicht klar war, wie Bridgerton beim Publikum ankommen würde. Eine Rückkehr der beiden Hauptdarsteller:innen blieb also erstmal offen.

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Auch Bridgerton-Showrunnerin wünscht sich ein Wiedersehen, aber nur unter einer Bedingung

Auch Showrunnerin Jess Brownell (Scandal, Inventing Anna) steht der Idee, Phoebe Dynevor und Regé-Jean Page zurückzuholen, offen gegenüber:

Wir würden sie gerne irgendwann wieder bei uns haben, aber ich denke, aus organisatorischen Gründen wollen wir sicherstellen, dass wir sie erst dann wieder einladen, wenn wir ihnen etwas wirklich Substanzielles bieten können.

Inzwischen ist die 5. Staffel von Bridgerton in Produktion, eine 6. Staffel wurde bestellt. Wenn also Interesse besteht, einen weiteren Blick auf Daphnes und Simons Geschichte zu werfen, sollten sie dafür Gelegenheit haben.

Häufig werden beliebte Figuren nur aus Liebe zu den Fans zurückgeholt. Nicht, weil Autor:innen wirklich eine zündende neue Idee haben. Gut zu wissen also, dass Daphne und Simon nur dann zurückkehren, wenn es etwas zu erzählen gibt.