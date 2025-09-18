Sie war in 2 Star Trek-Folgen dabei und wurde dann komplett vergessen: So ging die Geschichte von Fähnrich Robin Lefler in den Comics weiter

In fast 60 Jahren Star Trek-Historie gab es einige denkwürdige Nebencharaktere. Wir erzählen euch die Story von Ashley Judd, die mit nur zwei Episoden Geschichte im Franchise schrieb.

Seit 1966 verfolgen wir die Abenteuer des Raumschiff Enterprise und all der Ableger in fremden Welten. Mit 178 Episoden ist Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert die längste aller Serien, die das Franchise hervorgebracht hat. Über sieben Staffeln hinweg begleiteten wir Captain Picard (Patrick Stewart) und seine Crew von Planet zu Planet und lernten dabei jede Menge Nebencharaktere kennen.

Um die Folgen weitestgehend unabhängig voneinander erlebbar zu machen, blieben die meisten dieser Begegnungen einmalige Gastauftritte. Eine Figur wurde aber zu einem fortwährenden, obskuren Teil der Star Trek-Geschichte: Die Rede ist von Ashley Judd alias Fähnrich Robin Lefler.

Ashley Judd spielte in zwei Star Trek- Episoden von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert mit

Schauspielerin Ashley Judd blickt auf eine beeindruckende Filmographie zurück. Die meisten dürften sie aus ihrer aktuelleren Rolle im Sci-Fi-Film Die Bestimmung - Divergent kennen, wo sie die Mutter der Protagonistin verkörpert – doch auch zuvor war sie in einigen Klassikern wie dem Gangster-Film Heat, Doppelmord oder Die Jury zu sehen.

Bevor ihre große Filmkarriere startete, fing Judd jedoch klein und bescheiden an: Und zwar in Staffel 5 von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert als frisch gebackener Fähnrich der Sternenflotte. In Folge 2 assistiert sie in einigen Szenen Geordi La Forge (LeVar Burton) und kehrte in Folge 6 sogar für einen größeren Auftritt zurück. Sie ist übrigens nicht die einzige Schauspielerin, deren Karriere bei Star Trek startete.

In der Folge namens Gefährliche Spielsucht kehrt das damals noch von Fans verhasste Enterprise-Nesthäkchen Wesley Crusher (Wil Wheaton) auf das Schiff zurück und muss mit Fähnrich Lefler zusammenarbeiten, um die Crew vor einem gefährlichen Spiel zu retten. Zwischen den beiden funkt es gewaltig – doch Wesley kehrt am Ende zurück auf die Sternenflotten-Akademie. Womöglich führte seine Abwesenheit dazu, dass Lefler in den folgenden Jahren nie zurückgekehrt ist.

So lebte Robin Lefler im Star Trek-Universum weiter

Laut Berichten von ScreenRant gab es mehrfach Pläne, Ashley Judd in ihre Rolle zurückzuholen. Auf Memory Alpha wird vermerkt, dass sie ursprünglich im Film Star Trek: Nemesis auftreten und mittlerweile mit Wesley Crusher verheiratet sein sollte. Doch Wesleys Abwesenheit, Judds erfolgreiche Filmkarriere und die Etablierung von Fähnrich Ro (Michelle Forbes) als Ersatz für die ausgeschiedene Tasha Yar (Denise Crosby) führten zusammen wohl dazu, dass Lefler niemals auf die Enterprise zurückkehrte.

Die Serienfigur lebt aber in anderer Form jenseits des TV-Bildschirms weiter. Offenbar erkannten einige Kreative ihr Potential und ließen Lefler in anderen Medien aufblühen. Sie ist fester Bestandteil der Crew in der Buchreihe Star Trek: New Frontier von Peter David und taucht auch in den Comic-Adaptionen auf. Hier ist sie kommandierende Ops-Offizierin und trägt den Rang Lieutenant. Auch im 1998 veröffentlichten Videospiel Star Trek: Starship Creator bekam sie einen Auftritt.

Was macht Ashley Judd heute?

Nach der Offenlegung ihrer Vorwürfe gegen den Produzenten Harvey Weinstein kämpfte Judd mit Problemen und aktiver Manipulation ihrer Karriere. Zuletzt war sie im Thriller Lazareth - End of Days zu sehen, der nur auf wenig Begeisterung stieß.

Die Schauspielerin blickt dennoch auf eine beeindruckende Karriere zurück: Mit zwei Golden Globe- und einer Emmy-Nominierung sowie über 58 Titeln in ihrer Filmographie muss sie sich nicht verstecken.