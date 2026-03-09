"Sie werden die Rolle an einen Filmstar vergeben": Jon Hamm machte sich wegen bitterer Erfahrung keine Hoffnung auf Mad Men und wurde damit zum Weltstar

Vor seinem Durchbruch in Mad Men als Don Draper machte Jon Hamm eine gegenteilige Erfahrung. Denn eine andere legendäre Rolle bekam er kurz zuvor nicht.

Bevor Jon Hamm als Werbefachmann Don Draper Seriengeschichte in Mad Men schreiben sollte, sprach er für eine Rolle in einer berühmten Politserie vor, die er liebend gerne gespielt hätte. Zum Glück für Mad Men-Fans wurde er abgelehnt, ansonsten hätte der heute ikonische Draper ganz anders ausgesehen.

Jon Hamm versuchte eine Rolle in The West Wing zu ergattern, bevor er bei Mad Men landete

Kürzlich berichtete Far Out Magazine , wie Jon Hamm diesen Rückschlag einstecken musste. Denn sein Vorsprechen für eine Rolle in der erfolgreichen Politserie The West Wing aus der Feder von Kult-Schreiber Aaron Sorkin (The Social Network) klappte leider nicht.

Hamm sprach für die Figur Sam Seaborn vor, stellvertretender Kommunikationsdirektor und Redenschreiber des Präsidenten. Statt an Hamm ging die Rolle an Rob Lowe, der zuletzt beispielsweise den Cast von 9-1-1: Lone Star angeführt hat.

Jon Hamm war er hingerissen von dem Skript:

Ich dachte: 'Die Rolle wäre wie für mich gemacht.‘ Und ich war großartig beim Vorsprechen, aber als ich das Gesicht des Casting-Direktors sah, wusste ich, dass diese Rolle bereits vergeben war.

Hamm trug die Niederlage mit Fassung:

Dann dachte ich: 'Oh, es ist Rob Lowe. Okay, ich verstehe.‘ Also dachte ich, dasselbe würde auch bei Mad Men passieren. Ich werde großartig vorsprechen, und sie werden die Rolle an einen Filmstar vergeben.

Ironischerweise wurde Jon Hamm durch die Serie selbst zum großen Star. Mad Men, die in der Welt der Werbeagenturen im New York der 1960er angesiedelt ist, gilt als eine der besten Drama-Serien aller Zeiten. Sie verhalf Jon Hamm zu internationalem Ruhm als Serien-Leading Man mit Charisma und Kanten.

Bald sollte Hamm für seine Darstellung in Mad Men den Golden Globe als Bester Hauptdarsteller gewinnen und wurde nicht weniger als zwölf (!) Mal mit dem Emmy nominiert. Gut Ding braucht manchmal Weile.