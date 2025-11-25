Sie wird als schlechteste Serie des Jahres bezeichnet und kriegt jetzt eine 2. Staffel

Die neue Serie eines berühmten Showrunners wurde trotz grandioser Besetzung von der Kritik zerrissen wie kaum eine andere in diesem Jahr. Eine 2. Staffel gibt es trotzdem.

"Die schlechteste Serie im Fernsehen" nennt sie Collider , andere küren sie zur "schlechtesten Dramaserie aller Zeiten": Die Rede ist von All's Fair, der neuen Anwaltsserie von Showrunner und Serienmogul Ryan Murphy (American Horror Story, Ed Gein). Haarsträubende 3% Kritikwertung zeigt Rotten Tomatoes – und das trotz einer absoluten Spitzenbesetzung. Geschadet hat es nicht. Staffel 2 kommt.

All's Fair Staffel 2 kommt: Trotz vernichtender Kritik ist die Serie ein Hit

Laut Variety hat eine zweite Staffel jetzt grünes Licht erhalten. Wie genau es in Sachen Story mit der Serie weitergeht, ist aber noch nicht bekannt. In den USA läuft die Serie bei Hulu, hierzulande zeigt sie Disney+.

All's Fair dreht sich um eine Gruppe von Anwältinnen, die eine gemeinsame Kanzlei gründen. Dabei kreuzen sie häufig den Weg ihrer bissigen Konkurrentin Carrington Lane (Sarah Paulson), die ganz darauf aus ist, einen Kleinkrieg vom Zaun zu brechen.

Schaut hier den Trailer zu All's Fair Staffel 1:

All’s Fair - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neben Paulson stand eine ganze Riege von Superstars für All's Fair vor der Kamera: So etwa Hollywood-Legende Glenn Close (Eine verhängnisvolle Affäre), Naomi Watts (Mulholland Drive), Brooke Shields (Die blaue Lagune) und nicht zuletzt Kim Kardashian (Keeping Up with the Kardashians).

Während die Kritik gewissermaßen jeden Aspekt der Serie einzeln zerfetzt, erfreut sie sich beim regulären Publikum großer Beliebtheit: Sie verschaffte Hulu laut Collider die größte Premiere seit drei Jahren und setzte sich zum Start sofort auf Platz 1 der dortigen Serien-Charts. Die Wertung der Zuschauenden bei Rotten Tomatoes beläuft sich immerhin auf 66%. Ob das an echtem Genuss oder einer Art ironischen Vorliebe für Trash liegt, sei dahingestellt – Nachschub wird auf jeden Fall geben.

Wann kommt All's Fair Staffel 2 zu Disney+?

Ein genaues Startdatum für All's Fair Staffel 2 gibt es aktuell noch nicht. Den vollen Terminplan der diversen Stars zu koordinieren, könnte für sich genommen schon viel Zeit in Anspruch nehmen. Wir rechnen nicht vor 2027 mit einer 2. Staffel.