Sie wurde gerade 91 Jahre alt, hat 1 Oscar gewonnen und ist immer noch aktiv: Die Schauspiel-Legende war in zwei der legendärsten Hollywoodfilme überhaupt

Manche Schauspielerinnen ergattern sich einen wichtigen Platz in der Filmgeschichte. So auch die Frau, die gerade 91 geworden ist und mit ihrer Stimme Unsterblichkeit erlangte: Julie Andrews.

Diese Woche, am 1. Oktober 2026, hat Hollywood-Legende Julie Andrews ihren 91. Geburtstag gefeiert. Dieses stattliche Alter zu erreichen, ist allein schon beachtlich, doch nach 77 Jahren im Filmgeschäft auch weiterhin als Schauspielerin zu arbeiten, gehört auf jeden Fall gefeiert.

Oscarpreisträgerin Julie Andrews ist mit 91 Jahren vor allem durch zwei Rollen eine Hollywood-Legende

Beim Blick zurück auf Julie Andrews Karriere ragen vor allem zwei Auftritte aus ihrem Schauspielwerk von über 50 Filmen und Serien (laut IMDb ) heraus. Beide stammen aus den 1960ern: 1964 ließ sie als Disneys Kindermädchen Mary Poppins mit ungewöhnlichen Methoden nicht nur eine Familie, sondern auch ein weltweites Publikum enger zusammenrücken.

Ein Jahr später beglückte sie einen österreichischen Witwer und seine siebenköpfige Kinderschar als singende Ex-Nonne und ließ sie in The Sound of Music - Meine Lieder, meine Träume vor den Nazis fliehen.



Dreimal wurde Julie Andrews für einen Oscar nominiert. 1966 gewann sie den Academy Award für ihre Hauptrolle in Mary Poppins. Auch später verkörperte sie noch ikonische Rollen, die Generationen prägten. Ob als Mann verkleidet in Victor/Victoria (1982) oder als Königin, die Anne Hathaway in Plötzlich Prinzessin! (2001) royale Manieren beibrachte: Julie Andrews war in acht Jahrzehnten der Filmgeschichte aktiv.

Eine einzigartige Stimme: Der Gesang prägte Julie Andrews Karriere enorm

Unter dem Namen Julia Elizabeth Wells wurde Julie Andrews 1935 im englischen Walton-on-Thames geboren. Im Zweiten Weltkrieg trennten sich ihre Eltern und sie wuchs "sehr arm [...] in einem schlimmen Slum Londons" auf, wie sie der New York Times erzählte. Ihre Mutter und ihr Stiefvater waren im Vaudeville tätig und führten die Tochter so früh in die Theaterwelt ein. Andrews außergewöhnliche Singstimme, die vier Oktaven umfasste, machte sie schließlich zum Star.

Mit 20 Jahren startete sie ihre Bühnenkarriere in London mit dem Stück Cinderella. 1949, also mit 24, wurde ihr erster Filmeintrag der Animationsfilm The Singing Princess, dessen Poster sie bereits als Star den Worten pries: "Es ist Freude ... es ist Magie ... es ist Julie Andrews!"

So wurde Julie Andrews Stimme für die aussteigende Schauspielerin zum Aushängeschild. Am Broadway erlangte sie in den 50ern weitreichende Bekanntheit durch ihre Eliza Doolittle in My Fair Lady, auch wenn die Hauptrolle in der Verfilmung am Ende an Audrey Hepburn ging. Dass sowohl Mary Poppins als auch Maria in The Sound of Music als starke Gesangsrollen daherkamen, war kein Zufall. Jeder Musical-Fan hat heute, 50 Jahre später, wohl noch ihre glockenhelle Stimme im Ohr, die singt: "The Hills are alive with the sound of music!"

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Mitte der 90er verlor Julie Andrews tragischerweise mit 62 Jahren ihre Gesangsstimme, die auch nach einer Operation und Entfernung der dafür verantwortlichen Stimmlippenknötchen nicht wiederhergestellt werden konnte.

Nach der Jahrtausendwende entdeckte das Animationsgenre die Grand Dame jedoch als Synchronsprecherin wieder: In der Shrek-Reihe lieh Julie Andrews im Englischen der Königin ab Teil 2 ihre Stimme. Für die Ich - Einfach unverbesserlich-Filme sprach sie Grus Mutter ein. Sogar das DC-Universum kam für Aquaman auf sie zu, um das mächtige Meereswesen Karathen mit einer imposanten Tonlage auszustatten. Heute kennen und lieben Andrews Sprechstimme aber nicht zuletzt Netflix-Fans.

Lady Whistledown in Bridgerton: Noch heute ist Julie Andrews aktiver Teil einer der beliebtesten Netflix-Serien

Netflix' Bridgerton beglückt seit 2020 viele Millionen Abonnent:innen. Von Anfang an war auch Julie Andrews Teil des Romantik-Hits, obwohl sie dafür nie vor der Kamera stand. Denn die Schauspielerin leiht der ikonischen Klatschbase Lady Whistledown in der Serie ihre Stimme. Als fiktive Erzählerin erklingt sie im englischen Original immer dann, wenn die Identität einer Schreiberin geschützt werden soll, was erst Anfang dieses Jahres in einem Twist in Staffel 4 mit neuem anonymen Gossip Girl wieder passierte.

So dürfte Julie Andrews uns auch heute hoffentlich noch lange erhalten bleiben. Nur wenige weitere Stars können in Hollywood jenseits der 90 noch eine aktive Karriere vorweisen. Neben Sophia Loren und Rita Moreno ist Julie Andrews eine der großen Ausnahmen. Deshalb gratulieren wir ihr umso herzlicher zum 91. Geburtstag und wünschen ihr noch viele weitere Jahre als – wie Mary Poppins es ausdrücken würde – superkalifragilistischexpialigetische Schauspielikone.