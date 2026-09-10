Heute Abend im Streaming: Ist das etwa der größte Thriller aller Zeiten?

Moviepilot empfiehlt euch regelmäßig neue und alte Filme im Streaming. Heute haben wir einen absoluten Klassiker des Serienkiller-Kinos für euch. Der Thriller fesselt bis zur letzten Sekunde.

Spätestens durch den True-Crime-Boom sind Serienkiller-Geschichten gefragter denn je. Hollywood versorgt uns aber schon seit Dekaden mit nervenaufreibenden Filmen, die uns in den Abgrund einer verstörten Seele blicken lassen – von Das Schweigen der Lämmer über American Psycho bis Zodiac – Die Spur des Killers.

Doch welcher ist der beste Serienkiller-Thriller? Eigentlich kann es auf diese Frage nur eine Antwort geben: Sieben. Hier geraten zwei Ermittler, die kaum unterschiedlicher sein könnten, mit einem Psychopathen aneinander, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Menschen nach dem Vorbild der sieben Todsünden zu töten.

Die sieben Todsünden als Serienkiller-Geschichte

Hochmut, Habgier, Wollust, Neid, Völlerei, Zorn und Trägheit: Für jedes dieser in der christlichen Theologie schwerwiegenden Vergehen hat sich der mysteriöse Killer in Sieben einen grausamen Mord ausgedacht. Bis die Polizei am Tatort eintrifft, ist er jedoch längst verschwunden. Ein paar kryptische Spuren hinterlässt er dennoch.

Obwohl Detective William Somerset (Morgan Freeman) und sein neuer Partner David Mills (Brad Pitt) anfangs für jeden dieser Hinweise dankbar sind, müssen sie schnell feststellen, dass der Killer ihnen nur genau das mitteilt, was er will. Jener unheimliche John Doe ist ihnen stets drei Schritte voraus – und sie tappen direkt in seine Falle.

Regisseur David Fincher, der ebenfalls den eingangs erwähnten Zodiac drehte, führt uns in ein düsteres Labyrinth, aus dem es kein Entkommen gibt. Immer tiefer tauchen wir in eine verregnete Metropole ohne Namen ein, in der niemals die Sonne scheint. Ein Ort des Verderbens, der jeden Hoffnungsschimmer im Keim erstickt.

Sieben ist ein atmosphärisches Meisterstück, das von Minute zu Minute spannender wird und uns irgendwann daran zweifeln lässt, dass in dieser verlorenen Welt überhaupt noch etwas Gutes existiert. Nicht zuletzt wartet der Vorzeige-Thriller am Ende mit einem Schlag in die Magengrube auf, den man so schnell nicht mehr vergisst.

Sieben ist ein Thriller-Meisterwerk für die Ewigkeit

Fincher zieht alle Register seines inszenatorischen Könnens, während sich die Stars schauspielerisch von ihrer besten Seite zeigen. Im präzisen Schnitt (Cutter: Richard Francis-Bruce) gehen die beunruhigenden Bilder (Kameramann: Darius Khondji) perfekt in den mächtigen Score (Komponist: Howard Shore) über. Alles Königsklasse.

Eine audiovisuell beklemmende Filmerfahrung, die dermaßen effektiv zusammengestellt ist, dass man die Aussichtslosigkeit des Gezeigten in jedem Frame spürt. In dieser ewigen Dunkelheit kann man sich komplett verlieren. Es ist kein Zufall, dass Sieben seit über drei Dekaden in den Bann zieht und nichts an Faszination eingebüßt hat.

Schon 1995, als der Film ins Kino kam, verwandelte er sich in ein Phänomen: Bei einem Budget von rund 33 Millionen US-Dollar konnte er weltweit fast 330 Millionen einspielen, was ihn zum siebterfolgreichsten Start seines Jahres machte. In Deutschland stürmten über 2,8 Millionen Menschen in die Lichtspielhäuser und ließen sich erschrecken.

Mit unfassbar starken 8,2 von 10 Punkten führt Sieben die Liste der besten Serienkiller-Filme auf Moviepilot an. Wenn ihr euch selbst ein Bild des stilprägenden Thrillers machen oder ihn einfach mal wieder schauen wollt, könnt ihr das aktuell bei HBO Max im Abo tun. Zudem gibt es den Film bei Amazon und Co. zum Kaufen und Leihen.