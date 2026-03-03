"Sieht einfach nur dumm aus": God of War-Schöpfer ist verärgert über erstes Bild aus Amazon-Serie

Kurz nachdem das erste Bild aus Amazons God of War-Verfilmung geteilt wurde, meldet sich der Schöpfer der Videospielvorlage zu Wort. Und der hat wenig Gutes zu berichten.

Vor vier Jahren kündigte Amazon Prime eine neue große Fantasy-Serie an: God of War. Wie bei vielen anderen Videospieladaptionen war die Skepsis vieler Fans am Anfang groß. Die in den vergangenen Wochen und Monaten enthüllten Casting-Entscheidungen sind dafür auf umso mehr Begeisterung gestoßen. Steht die God of War-Serie vielleicht doch unter einem guten Stern und reiht sich ein zu Fallout und Co.?

Jetzt schießt ausgerechnet der Schöpfer der Vorlage gegen die Verfilmung.

Der Schöpfer spricht: Das erste Bild aus Amazons God of War-Serie gefällt David Jaffe gar nicht

David Jaffe hat God of War vor über zwei Dekaden ins Leben gerufen. Er ist der kreative Kopf hinter dem Fantasy-Universum, das sich anfangs an der griechischen Mythologie orientierte, ehe zuletzt die Götterwelt der nordischen Mythologie erforscht wurde. Darauf basiert auch die Amazon-Serie von Ronald D. Moore (Battlestar Galactica).

Letzte Woche wurde das erste Bild enthüllt, das uns die beiden Hauptfiguren der Geschichte zeigt: Kratos und sein Sohn Atreus. Nicht nur Fans haben den First Look bis aufs kleinste Detail unter die Lupe genommen. Auch David Jaffe hat sich auf seinem YouTube -Kanal zu Wort gemeldet – und er war nicht gerade begeistert.

Anfangs zeigt sich Jaffe noch diplomatisch:

Ich bin mir sicher, dass alle sich wirklich Mühe geben, [aber] es ist einfach so dumm. Lasst mich eines ganz klar sagen, okay? Zwei Dinge können wahr sein. Das kann ein schreckliches Bild sein, und das ist es auch. Es ist in vielerlei Hinsicht so schlecht, worüber wir gleich sprechen werden. Und Ron Moore, der Showrunner, ist großartig ... Dieser Typ ist ein wahres Talent. Ich habe absolut keinen Zweifel daran, dass es eine gute Serie werden wird.

Die Darstellung von Kratos kann er jedoch nicht nachvollziehen:

Kratos in dieser Pose mit diesem Gesichtsausdruck – nicht das Gesicht des Schauspielers, sondern dieser Gesichtsausdruck – sieht einfach nur dumm aus. Wenn man den meisten Leuten zum ersten Mal einen brandneuen Charakter vorstellt, von dem man hofft, dass er die Serie tragen wird, und sie ihn noch nie zuvor gesehen haben, und man ihn dann so vorstellt?

Jaffe hätte offenbar einen ganz anderen Ansatz gewählt:

Vielleicht ist das bewusst so. Vielleicht denken sie: 'Nun, wir wollen uns wirklich auf die Vater-Sohn-Geschichte konzentrieren. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dass er wie ein spartanischer Krieger ist und so weiter, denken die Leute vielleicht: 'Ich will diese Serie nicht sehen.' Okay, vielleicht. Aber könnte man dann nicht ein Bild finden, auf dem es nicht so aussieht, als würde er im Wald kacken? Denn genau so sieht das Bild aus.

Wichtig zu betonen ist, dass Jaffe hier nicht gegen das gesamte Projekt schießt. Für Ronald D. Moore hat er lobende Worte übrig und er gibt ebenfalls seine Zuversicht zu Protokoll, dass die Serie gut wird. Das erste Bild hat er sich offenbar aber ganz anders vorgestellt – und darauf beziehen sich seine aktuellen Kritikpunkte.

Wann startet die God of War-Serie bei Amazon Prime?

Laut aktuellem Stand werden sich die Dreharbeiten bis April 2027 hinziehen. Wir sollten somit frühestens Ende 2027 mit einem Start bei Amazon Prime rechnen. Die gute Nachricht ist, dass der Streamer direkt zwei Staffeln bestellt hat. God of War ist demnach als größeres Projekt angelegt, das uns lange Zeit begleiten soll.