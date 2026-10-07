Sind Bill und Tom Kaulitz als Nachfolger von Thomas Gottschalk geeignet? Ein ZDF-Verantwortlicher findet überraschende Worte

Haben Bill und Tom Kaulitz wirklich das nötige Talent, um Thomas Gottschalk bei Wetten, dass..? zu beerben? Ein ZDF-Verantwortlicher findet nun klare Worte dafür!

In wenigen Wochen steht Deutschland einer der spannendsten TV-Momente des Jahres bevor: Wetten, dass..? meldet sich zurück im ZDF. Statt Altmeister Thomas Gottschalk werden die Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom durch den Abend führen, was einigen Fans der Wettshow Sorgen bereitet: Haben die Musikstars wirklich das Zeug dazu, um das Kultformat wiederzubeleben?

Jetzt meldet sich ein Verantwortlicher vom ZDF zu Wort und verrät, warum die Kaulitz-Brüder wie einst Thomas Gottschalk perfekt für den Job gemacht sind!

"Die perfekte Besetzung": Die Kaulitz-Zwillinge haben ein Talent, das Thomas Gottschalk einst zum Erfolg führte

Drei Jahre nach Thomas Gottschalks desaströser Verabschiedung von der Wetten, dass...?-Bühne wird die kultige Wettshow noch einmal von den Toten zurückgeholt. Am 5. Dezember 2026 dürfen Bill und Tom Kaulitz live aus Halle beweisen, ob sie als Musiker, Podcaster und Netflix-Stars das nötige Charisma haben, um in Gottschalks Fußstapfen zu treten.

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Einer scheint richtig viel Hoffnung in die Tokio-Hotel-Stars zu haben: Christoph Schulte-Richtering ist seit 2008 der Chefautor von Wetten, dass..? und sieht die Zwillinge als die perfekte Wahl für Gottschalks Nachfolge, wie er DWDL.de verrät. Laut ihm hätten die beiden ein "internationales Funkeln"; eine Eigenschaft, die auch Thomas Gottschalk mit zur Show gebracht hatte. Aber noch viel wichtiger sei, dass man bei Wetten, dass..? das Gleichgewicht zwischen Glamour und Bodenständigkeit bewahrt. Schulte Richtering sagt über die ZDF-Show:

In der Mitte steht die Couch, links und rechts gibt es einen Tunnel. Aus dem linken Tunnel kommt Hollywood, aus dem rechten Magdeburg. Und die Aufgabe des Moderators in der Mitte ist es, Hollywood auf menschliche Größe herunterzuholen und Magdeburg für fünf Minuten so weit zu erhöhen, dass sich beide Welten auf Augenhöhe begegnen können.

Christoph Schulte-Richtering sieht in Bill und Tom "die perfekte Besetzung", da diese wie Gottschalk mühelos Hollywood und deutsche Provinz in sich vereinen: "Und jetzt haben wir sogar Zwillinge, die jeweils die eine wie die andere Seite bedienen können." Es bleibt abzuwarten, ob das Revival im Dezember zum Erfolg fürs ZDF wird.