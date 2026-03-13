Laufen die Oscars 2026 bei YouTube? So kannst du die Academy Awards streamen und im TV schauen

Sonntagnacht wird der wichtigste Filmpreis Hollywoods vergeben. Wann und wo die Oscars 2026 streamen, was das mit YouTube zu tun hat und ob sich das Einschalten lohnt, erklärt dieser Artikel.

Wer den Puls des Filmgeschäfts fühlt, hat in den letzten Wochen wahrscheinlich nur einen Gedanken gehabt: Verdammt, wie lang ist die Oscar-Saison dieses Jahr? So lang mussten wir nämlich seit vier Jahren nicht mehr auf die Verleihung warten. In Kürze ist unser (geliebter) Oscar-Albtraum vorbei, denn die 98. Verleihung der Academy Awards findet in der Nacht vom Sonntag, dem 15. März, auf Montag, dem 16. März statt. Dann wird entschieden, wie das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen One Battle After Another und Blood & Sinners ausgeht.

Dieser Artikel beantwortet folgende Fragen:

Wann beginnt die TV-Ausstrahlung der Oscars?

Streamt die Verleihung wirklich bei YouTube?

Was ändert sich bei den Kategorien und welche Stars sind da?

Welcher Film ist der Favorit der 98. Academy Awards?

Die Oscars bei ProSieben im TV schauen

An der TV-Ausstrahlung ändert sich dieses Jahr nichts. In Deutschland wird die Verleihung der Oscars 2026 wie gewohnt bei ProSieben im Fernsehen übertragen. Hier die Kerndaten, die ihr euch merken müsst, wenn ihr für die Academy Awards die Nacht durchmachen wollt:

Ab 22 Uhr am Sonntag, dem 15. März , zeigt ProSieben die Berichterstattung vom roten Teppich – selbstverständlich mit Moderator Steven Gätjen, der sich die Stars für kurze Interviews angeln wird.

, zeigt ProSieben die – selbstverständlich mit Moderator Steven Gätjen, der sich die Stars für kurze Interviews angeln wird. 23:30 Uhr beginnt der Countdown vom roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles.

vor dem Dolby Theatre in Los Angeles. Um 0:00 Uhr beginnt die Verleihung offiziell.

Verschafft euch einen Überblick:

Streamen die Oscars dieses Jahr bei YouTube? (Nein!)

Falls ihr gehört habt, dass die Oscars auf YouTube gezeigt werden, ist das nur zum Teil richtig. Die Oscars 2026 werden nicht bei YouTube gestreamt. YouTube hat sich vielmehr die weltweiten Ausstrahlungsrechte ab 2029 gesichert. Das wird also auch Deutschland betreffen. Aber bis dahin ändert sich für hiesige Oscar-Fans nichts.

Die Streaming-Optionen für die 98. Academy Awards sehen wie folgt aus:

Wer die deutsche Oscar-Begleitung mit Steven Gätjen und Co. streamen will, ist bei Joyn an der richtigen Stelle. Hier beginnt ebenfalls ab 22:00 Uhr am 15. März der Livestream vom roten Teppich, bevor die Show ab 0:00 Uhr in der Nacht auf Montag übertragen wird. Das alles geht kostenlos, also ohne Abschluss eines Joyn+-Abos.

mit Steven Gätjen und Co. streamen will, ist an der richtigen Stelle. Hier beginnt ebenfalls am 15. März der Livestream vom roten Teppich, bevor die Show ab 0:00 Uhr in der Nacht auf Montag übertragen wird. Das alles geht kostenlos, also ohne Abschluss eines Joyn+-Abos. Wer auf die deutschen Kommentare verzichten oder bis zum Beginn der Show vorschlafen will, kann die Oscars 2026 bei Disney+ streamen. Hier gibt es keine Red Carpet Show. Der Stream beginnt direkt mit der Verleihung um 0:00 Uhr in der Nacht auf Montag, dem 16. März. Zugriff gibt es allerdings nur mit einem kostenpflichtigen Disney+-Abo.

Conan O'Brien kehrt zurück, es gibt eine neue Kategorie und weniger Songs

Nachdem er vergangenes Jahr eine der besten Oscar-Verleihungen der letzten Dekade moderiert hat, kehrt Komiker Conan O'Brien zum zweiten Mal als Host der Academy Awards zurück. O'Briens erster Einsatz zeichnete sich durch richtig viel Filmenthusiasmus, Sketche und einen Klavier spielenden Dune-Sandwurm aus. Seine Präsenz ist einer der Gründe, dieses Jahr beim wichtigsten Filmpreis Hollywoods einzuschalten. Außerdem wird Kultcomedian Matt Berry (What We Do in the Shadows) als Ansager die Verleihung veredeln.

Zu den bestätigten Stars gehören:

Zum wiederholten Mal werden nicht alle oscarnominierten Songs im Dolby Theatre aufgeführt, sondern nur eine Auswahl davon. Folgende Auftritte wurden offiziell bestätigt:

Die Stimmen der fiktionalen Band Huntrix aus KPop Demon Hunters, also Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami, werden den oscarnominierten Song "Golden" performen

aus KPop Demon Hunters, also Ejae, Audrey Nuna und Rei Ami, werden den oscarnominierten Song "Golden" performen Miles Caton und Raphael Saadiq werden den Konkurrenten " I Lied To You" aus Blood & Sinners darbieten.

darbieten. Außerdem hat die Academy mehrere Auftritte von Josh Groban und dem Los Angeles Master Chorale angekündigt. Details stehen noch aus.

Die große Neuheit der Verleihung ist die Kategorie "Bestes Casting", die im Fab Five-Format präsentiert wird; das bedeutet, dass jede:r Nominierte eine persönliche Laudatio von Kolleg:innen erhält. Die übrigen Kategorien werden überwiegend auf Clips setzen.

Darüber hinaus wurde ein erweitertes In Memoriam-Segment angekündigt, das den vielen verstorbenen Stars der vergangenen 12 Monate gedenken muss.

Und welcher Film ist der Oscar-Favorit?

Die Oscar-Saison sah im Dezember noch ziemlich langweilig aus, da ein Durchmarsch von One Battle After Another mit Leonardo DiCaprio zu befürchten war. In den letzten Wochen mauserte sich Blood & Sinners mit Michael B. Jordan jedoch zum ernst zu nehmenden Konkurrenten. Auf einmal ist das Oscar-Rennen wieder spannend.

Ein Beispiel gefällig: Eigentlich sind drei der vier Schauspielkategorien vergleichsweise offen, nämlich Bester Hauptdarsteller (DiCaprio versus Timothée Chalamet versus Jordan) und die beiden Nebendarsteller-Preise. Die einzige ziemlich sichere Bank ist Jessie Buckley, die schon mal einen Platz auf dem Kaminsims für den Hamnet-Oscar freiräumen sollte.

Beim Oscar für den Besten Film spricht vieles für One Battle After Another, der bei den britischen BAFTAs und den Preisen der Produzentengilde abräumen konnte. Andererseits liebt, liebt, liebt die amerikanische Schauspielergewerkschaft Blood & Sinners und die Schauspielenden sind die zahlenmäßig größte Berufsgruppe unter den abstimmenden Academy-Mitgliedern. Das Zünglein an der Waage könnten die internationalen Academy-Mitglieder sein, die in den Vorläuferpreisen der Oscar-Saison nicht ganz so gut repräsentiert sind wie die US-Wählerschaft.

Einschalten lohnt sich also. Das Rennen ist in Teilen ziemlich spannend, und seitdem die Shows vom Produzententeam Raj Kapoor und Katy Mullan geleitet werden, bieten die Oscars wieder verlässlich gute Unterhaltung.

Moviepilot wird die Verleihung mit einem Live-Blog begleiten. Wer ausschlafen will, findet bei uns am nächsten Morgen alle Highlights der Show und natürlich die glücklichen Gewinner:innen.