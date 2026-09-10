Sinn und Sinnlichkeit im Kino: Die 3 größten Änderungen gegenüber der Jane Austen-Vorlage aufgeschlüsselt

Georgia Oakley hat Jane Austens Literaturklassiker Sinn und Sinnlichkeit mit ein paar angepassten Details neu aufgelegt. Welche Änderungen von besonderer Bedeutung sind, erklären wir euch hier.

Mit Sinn und Sinnlichkeit ist diesen Donnerstag, am 15. Oktober 2026, eine brandneue Verfilmung von Jane Austens Romanklassiker gestartet. Georgia Oakley (Blue Jean) liefert nach einem Drehbuch von Diana Reid eine Neuverfilmung ab, die zwar im klassischen Historiengewand daherkommt, aber trotzdem kleinere Stellschrauben Richtung Moderne dreht. Die drei größten Änderungen gegenüber der Buchvorlage erklären wir hier.



Sinn und Sinnlichkeit: So unterscheidet sich die Neuverfilmung mit Daisy Edgar-Jones von der Romanvorlage

Im Zentrum von Sinn und Sinnlichkeit stehen zwei Schwestern: Während Elinor Dashwood (Daisy Edgar-Jones) sich von der Vernunft leiten lässt, folgt die jüngere Marianne (Esme Creed-Miles) stets ihren stürmischen Gefühlen. Nach dem Tod des Vaters müssen sie sich mit ihrer Mutter (Caitriona Balfe) und der jüngsten Schwester Margaret (Bodhi Rae Breathnach) nach einer neuen Bleibe umsehen, denn nur ihr Halbbruder John (Tom Brooke) erbt den Familienbesitz.



Mit der Ankunft des zurückhaltenden Edward (George MacKay) erhält Elinor trotzdem die Aussicht auf ein potenzielles Eheglück. Marianne verliebt sich in der neuen Nachbarschaft von Mrs. Jennings (Fiona Shaw) und Colonel Brandon (Herbert Nordrum) hingegen Hals über Kopf in den stürmischen Willoughby (Frank Dillane). Doch als sich die Liebesgeschicke der beiden Schwestern wenden, müssen sie ihr Leben neu ordnen.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zu Änderungen und zum Ende des Films Sinn und Sinnlichkeit aus dem Jahr 2026.

1. Sinn und Sinnlichkeit rückt Edward Ferrars 2026 in ein besseres Licht

Wer Jane Austens Debütroman aus dem Jahr 1811 gelesen hat, weiß, dass die meisten Männerfiguren als wankelmütige Liebhaber in keinem allzu guten Licht dastehen. Auch in Georgia Oakleys Film stellt sich heraus, dass Elinors Love-Interest Edward Ferrars (George MacKay) schon einer anderen versprochen ist: Lucy Steele (Ceara Coveney).

Den Unterschied macht jedoch der Zeitrahmen der früheren Verlobung: Während das Buch nahelegt, dass Edward sich als junger Mann mit Lucy eingelassen hat, offenbart er in der Neuverfilmung, dass er Lucy schon als Kind versprochen wurde. Dass er nach Lucys anschließender Verarmung und gegen den Willen seiner Familie trotzdem an der Verbindung festhält, obwohl er sie nicht liebt, macht ihn also zu keinem unsteten, sondern zu einem moralisch standhaften Mann, der sich an vorige Absprachen hält, auch wenn sie seinem persönlichen Glück schaden. Dass Lucy am Ende kein ruhiges Leben als Pfarrersfrau will und deshalb Edwards Bruder Robert (Forrest Bothwell) ehelicht (und Edward so aus der vorigen Verlobung entlässt), bleibt aber gleich.

2. Sinn und Sinnlichkeit erfindet ein Duell im Kampf um die "zweite Liebe"

Dass bei Sinn und Sinnlichkeit am Ende ein Duell mit Pistolen steht, ist wohl die auffälligste Änderung im neuen Film. Denn das kommt im Roman von Jane Austen überhaupt nicht vor. Nachdem Colonel Brandon (Herbert Nordrum) lange erfolglos um Marianne wirbt, die den charmanten Willoughby (Frank Dillane) vorzieht, nutzt Georgia Oakley diesen Moment einer potenziell tödlichen Herausforderung als Wendepunkt.

Denn hier kann der von Marianne zunächst als "Langweiler" betrachtete Brandon seine Leidenschaft beweisen, als er Willoughby für dessen vorige Irreführung straft, die Marianne an eine nahende Hochzeit mit ihm glauben ließ. Es stirbt zwar keiner der sich duellierenden Männer (Brandon schießt in die Luft), aber nachdem die Schüsse fallen, erkennt Marianne, dass sie sich jetzt nicht um Willoughby, sondern um Brandons Wohlergehen sorgt.

Das im ganzen Film (anders als im Buch sehr deutlich) herausgearbeitete Thema, dass eine zweite Liebe möglich ist, findet hier also seine Erfüllung. Im Roman ist Mariannes und Brandons gemeinsames Ende tatsächlich eher unromantisch: Sie akzeptiert seinen Antrag und gewöhnt sich an ein gemäßigtes Leben an seiner Seite. Das änderten auch schon vorige Filme wie Ang Lees Sinn und Sinnlichkeit (1995) schon zu mehr Romantik, wo Alan Rickmans Brandon Marianne als Retter heimtragen durfte.

3. Elinor beweist am Ende von Sinn und Sinnlichkeit Initiative

Zu guter Letzt zögert die neue Adaption von Sinn und Sinnlichkeit ein Missverständnis noch etwas länger hinaus, das Edward und Elinors Vereinigung im Weg steht. Als die Dashwoods erfahren, dass Lucy Steele jetzt Lucy Ferrars heißt, glauben sie, Edward hätte sein Verlobungsversprechen wahr gemacht. Während sich das in Jane Austens Roman bei Edwards Besuch in ihrem Haus schließlich doch aufklärt, lässt Elinor ihn im neuen Film in dem Glauben ziehen, ihm erfolgreich zu seiner Ehe gratuliert zu haben.

Als sie danach erfährt, dass in Wahrheit dessen Bruder Robert Lucy seinen Nachnamen gegeben hat, ist Edward schon wieder aufgebrochen. Also rennt Elinor ihm übers Feld hinterher, um das Missverständnis aufzuklären und ihm ihre Liebe zu erklären. Das ist eine wichtige Entwicklung, die auch Darstellerin Daisy Edgar-Jones im Moviepilot-Interview zu Sinn und Sinnlichkeit betont. Denn hier gibt Georgia Oakley ihrer ruhigen Heldin zum einen mehr Agenda, als starke Frau selbst ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, und zeigt zum anderen ihren Wandel: Endlich lässt Elinor ihre Gefühle in Bewegung und Wort heraus.

Sinn und Sinnlichkeit ist am 15. Oktober 2026 in den deutschen Kinos gestartet.