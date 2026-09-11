Sinn und Sinnlichkeit: Daisy Edgar-Jones und Esmé Creed-Miles erklären Jane Austens zeitlose Relevanz – und lachende Hunde

Zum Start der neuen Literaturadaption Sinn und Sinnlichkeit gaben die Hauptdarstellerinnen Daisy Edgar-Jones und Esmé Creed-Miles im Moviepilot-Interview Einblicke in die "mentale Gymnastik" von Jane Austens Heldinnen.

Georgia Oakleys Adaption des Jane Austen-Klassikers Sinn und Sinnlichkeit ist am 15. Oktober 2026 in den deutschen Kinos gestartet. Die Neuverfilmung lebt vor allem von den zwei unterschiedlichen Schwestern im Zentrum der Geschichte, die ihren Platz im Leben und in der Liebe suchen. Im Moviepilot-Interview gaben die beiden Hauptdarstellerinnen Daisy Edgar-Jones und Esmé Creed-Miles tiefe Einblicke in ihre Figuren.

Daisy Edgar-Jones und Esmé Creed-Miles: Die Stars von Sinn und Sinnlichkeit im Moviepilot-Interview

Nachdem die heute 28-jährige britische Schauspielerin Daisy Edgar-Jones mit der Serie Normal People (2020) weltweite Bekanntheit erlangte, ist sie nach Filmen wie Der Gesang der Flusskrebse und Twisters auch im Kino längst keine Unbekannte mehr. Ihr 26-jähriger englischer Co-Star Esmé Creed-Miles (The Chronology of Water) flog hingegen bislang eher unter dem Radar. Das dürfte sich mit Sinn und Sinnlichkeit nun ändern.



In der bezaubernden klassischen Jane-Austen-Adaption mit modernen Untertönen verkörpert Daisy Edgar-Jones die bedachtere Elinor Dashwood (Sinn), während Esmé Creed-Miles die von ihrer Leidenschaft regierte Marianne (Sinnlichkeit) spielt. Als ich die beiden Darstellerinnen in einem Berliner Edelhotel zum Interview treffe, nehmen sie sich in dem riesigen Raum ungemein zierlich aus. Gegen die unerwartet niedrige Raumtemperatur in Decken gewickelt, strahlen die Leinwand-Schwestern beim Gespräch aber trotzdem eine große Wärme aus.

Schaut hier den Trailer zu Sinn und Sinnlichkeit:

Moviepilot: Habt ihr ein liebstes Jane-Austen-Buch?

Daisy Edgar-Jones: Ich habe in meiner Jugend alle ihre Romane hintereinander gelesen. Ich habe Emma immer geliebt, weil sie ihre eigene größte Feindin ist. Aber nach viel Zeit in der Welt von Sinn und Sinnlichkeit ist das jetzt ganz klar mein Favorit geworden. Ich liebe die Dashwoods. Ich liebe, dass die wahre Liebesgeschichte des Films zwischen den Schwestern stattfindet. Und ich liebe, dass es eine Geschichte über Resilienz ist, weil wir diese Frauen in einer Zeit echter Schwierigkeiten und Notlagen kennenlernen. Mein jüngeres Ich, das Schauspielerin werden wollte, hat sich immer gewünscht, genau so eine große literarische Austen-Figur zu spielen.

Jane Austens Werk ist auch 200 Jahre später immer noch enorm beliebt und inspirierte z. B. Netflix' historischen Romantikhit Bridgerton. Warum glaubt ihr, finden ihre Heldinnen in der heutigen Gesellschaft weiterhin so großen Anklang?

Esmé Creed-Miles: Ihr Werk ist einfach sehr charaktergetrieben. Wenn man an andere [männliche] Autoren dieser Zeit denkt, sind deren Bücher meist handlungsgetrieben. Das soll nicht heißen, dass es ihnen an interessanten oder tiefgründigen Charakteren mangelte, aber es gibt bei Jane Austen eben keine großen Kriege. Es ist nicht wie bei Charles Dickens oder Walter Scott, wo alle sterben und Revolutionen stattfinden. Es geht wirklich um das Innenleben von Frauen und ihren Familien. Das war damals kommerziell sehr erfolgreich, weil Frauen endlich dachten: 'Oh mein Gott, ich werde in der Literatur repräsentiert!'

Traditionell wurde in dieser Zeit Männern die Bühne überlassen. Ein Gefühl für das Innenleben von Frauen vor 200 Jahren zu bekommen, ist für uns heute also faszinierend. Es gibt interessante Aspekte, in denen sich das Leben von Frauen mittlerweile verändert hat, aber auch solche, in denen es bis heute gleich geblieben ist. Ich denke, diese Suche nach Autonomie in der Liebe und in Beziehungen ist nach wie vor sehr relevant.

Wenn Jane Austen heute noch am Leben wäre, was würdet ihr sie gern fragen?

Daisy Edgar-Jones: Ich wäre neugierig zu erfahren, welcher ihrer Figuren sie sich am ähnlichsten fühlte, also wer die wohl authentischste Repräsentation ihrer selbst war – falls es die gab. Denn all ihre Frauencharaktere sind so unverwechselbar, da wüsste ich einfach gern, mit wem sie sich am meisten identifiziert hat.

Würdet ihr sagen, ihr ähnelt euren Figuren Elinor und Marianne aus Sinn und Sinnlichkeit im echten Leben?

Daisy Edgar-Jones: Es gab vieles, was ich unbedingt an Elinor erkunden wollte, weil ich mich sehr gut damit identifizieren konnte. Ich bin wahrscheinlich etwas geübter darin, emotional verletzlich zu sein. Sie vollführt hingegen ständig diese innere Art von mentaler Gymnastik zwischen ihrem Pflichtgefühl und ihrer eigenen [Gefühls-]Wahrheit. Obwohl Elinor klassischerweise den Verstand repräsentiert, war es für mich sehr wichtig herauszuarbeiten, dass dies keine Frau ist, die passiv oder emotionslos ist. Sie hat sogar ein extrem tiefes, stürmisches inneres Gefühlsleben. Sie versucht nur ununterbrochen, diese Gefühle zu beherrschen.

Als älteres Geschwisterkind lastet auf ihr ein enormer Druck. Finanzieller Druck, gesellschaftlicher Druck und die Aufgabe, die emotionalen Lasten aller anderen mitzutragen. Das erzeugt einen interessanten Schnellkochtopf – und unser Film lässt die Momente zu, in denen sie Dampf ablassen kann. Also ja, ich sehe viel von mir selbst in Elinor. Ich finde mich oft in diesem schwanenhaften Bild wieder: an der Oberfläche ruhig dahingleitend, aber unter Wasser strampeln die Füße ununterbrochen.

Esmé Creed-Miles: Ich bin definitiv eine Marianne. Auch wenn ich nicht ganz so extrovertiert oder selbstbewusst bin. Sie erinnert mich ein wenig an diese beliebten, selbstbewussten Mädchen in der Schule, die auf allen Bällen tanzen. Damit kann ich mich nicht unbedingt identifizieren. Aber ihre innere Dringlichkeit – dieses 'Ich fühle das jetzt, und ich muss sofort danach handeln' – das habe ich auch.

Der Film nimmt kleinere Änderungen an der Buchvorlage Sinn und Sinnlichkeit vor. Habt ihr im Filmteam vorab darüber gesprochen?

Daisy Edgar-Jones: Drehbuchautorin Diana Ruff hat Austens Geist für mich wahrhaftig und präzise eingefangen. Bei den Änderungen spürt man, dass unsere Regisseurin [Georgia Oakley] Elemente der Geschichte herausarbeitet, die ihr besonders wichtig waren. Mir gefällt es beispielsweise als Stilmittel, dass Elinor am Ende über das Feld rennt. Als bildliches Motiv verdeutlicht es ihre Entwicklung als Charakter. Wenn sie sich am Ende endlich ihre Gefühle eingesteht, hat das nichts Zurückhaltendes mehr. Es ist eine erdige, wilde Entfesselung. Sie macht quasi stürmisch einen auf Marianne. Wir eröffnen den Film mit Marianne, die auf dem Feld liegt, und wir enden damit, dass Elinor über diese Wiese rennt.

Esmé Creed-Miles: Im Buch kann Marianne außerdem Mrs. Jennings überhaupt nicht leiden. Aber als es dann ans Filmen ging, habe ich erkannt: Die beiden sind gleich, nur aus unterschiedlichen Generationen! Sie sind aus demselben Holz geschnitzt.

Fiona Shaw spielt die Klatschbase Mrs. Jennings in Sinn und Sinnlichkeit ganz wundervoll. Nur wie habt ihr es geschafft, bei ihrem ansteckenden Lachen beim Dreh nicht selbst mitzulachen?

Daisy Edgar-Jones: Es gibt da einen Moment, in dem du tatsächlich aus der Rolle fällst, Esmé, und der hat es in den Schnitt geschafft! Es ist so brillant. Man sieht, wie Marianne einfach nur denkt: 'Oh mein Gott.'

Ich erinnere mich, dass Fiona unserer Regisseurin Georgia verschiedene Lacher vorgeführt hat – unterschiedliche Stufen des Lachens. Sie erklärte ganz präzise, dass das Lachen, das es in den Film geschafft hat, eine Art Nachahmung ihres Mopses sei. Ihr Hund hat so ein lustiges Schnauben, das dann auch bei ihr mitschwingt.

Und das ist auch typisch Austen: Inmitten all dieses Herzschmerzes und der finanziellen Sorgen und der Traurigkeit gibt es diesen brillanten Humor. Der Film ist so lustig und Fiona verleiht Mrs. Jennings zugleich so viel Tiefe und Komplexität. Sie ist eben nicht nur die typische Witzfigur.

Was war der un-Austen-hafteste Moment, den ihr am Set erlebt habt?

Esmé Creed-Miles: Ich hatte eigentlich die Absicht, völlig ohne Technologie an die Sache heranzugehen, sehr methodisch zu arbeiten und mich mit der Natur zu verbinden. Aber als wir mit den Dreharbeiten begannen, befand ich mich gerade am Anfang einer neuen Beziehung. So klebte ich zwischen den gedrehten Szenen ständig an meinem Handy, um nach Nachrichten von meiner Freundin zu schauen.

Daisy Edgar-Jones: Oh ja, ich erinnere mich, dass wir in diesem Cottage in Barton in Devon gedreht haben, wo es weder WLAN noch Handyempfang gab. Aber Esmé fand diese eine Ecke des Hauses, wo sie ein kleines bisschen Empfang bekam.

Esmé Creed-Miles: [lacht] Das war dann doch typisch Marianne.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Sinn und Sinnlichkeit ist am 15. Oktober 2026 in den deutschen Kinos gestartet.