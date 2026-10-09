Skurriller Harry Potter-Schatz bei Bares für Rares versteigert: So viel ist das Sammlerstück wert

Bei Bares für Rares kam ein echter Harry Potter-Schatz auf den Tisch. So viel haben die Händler für das Objekt bezahlt.

Hin und wieder werden bei Bares für Rares Gegenstände aus der Popkultur verkauft. Von einem Asterix-Brettspiel bis hin zum James-Bond-Dessous war wirklich alles schon dabei. Zuletzt sorgte ein kurioses Stück aus der Harry Potter-Welt für Aufsehen.

Harry Potter bei Bares für Rares: Ist das ein Sammlerstück ... oder kann das weg?

In den 90er Jahren kamen die Harry Potter-Romane auf den Markt und eroberten die Welt wie im Sturm. Selbst heute, knapp 30 Jahre später, reißen sich Sammlerinnen und Sammler um spannende Schätze aus der britischen Zauberer-Welt. Und genau mit so einem Objekt sind die besten Freunde Henrik und Max zu Bares für Rares angereist. Auf den ersten Blick haben die beiden einfach nur eine gebundene Ausgabe des zweiten Harry Potter-Bandes im Schlepptau, doch im Buch verbirgt sich ein beinahe magisches Detail!

Denn tatsächlich steht der gesamte Innenteil des Buches Kopf – der Umschlag und die Seiten wurden falschherum zusammengesetzt. Will man die erste Seite aufschlagen, begrüßt einen stattdessen die letzte Seite. Wie der Experte erklärt, handelt es sich dabei um eine Fehlbindung, die der Verlag natürlich nicht absichtlich produzieren ließ. Da das Buch jedoch in einer millionenfachen Auflage gedruckt worden ist, glaubt der Experte daran, dass in deutschen Regalen wohl einige dieser Fehlbindungen schlummern dürften.

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So kommt das verhexte Buch im Händlerraum an

Aber wie viel ist das verhexte Buch denn nun wert? Experte Sven Deutschmanek schätzt die Fehlbindung auf 100 € bis 150 €, was zwar nicht viel sei, aber für die angereisten Gäste bereits genug. Deshalb geht es ab in den Händlerraum, wo Waldi erst einmal denkt, dass er ein Kochbuch angeboten bekäme. Zum Glück gibt es aber auch Händler, die etwas mit dem magischen Waisenkind anzufangen wissen.

Leider kommt es am Ende nicht zum spektakulären Bietergefecht, weswegen der finale Verkaufspreis eher bescheiden ausfällt: Das Buch geht für 100 € an Wolfgang Paurtisch.