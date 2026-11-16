"Jede Staffel ist besser als die vorherige": Dieser sechsteilige Spionagethriller, der von 98 % der Kritiker empfohlen wird, soll mit Staffel 8 enden

Auch wenn 8 Staffeln eine beachtliche Anzahl für eine Serie sind, müssen Fans der Agenten-Erfolgsserie Slow Horses jetzt stark sein. Denn offenbar heißt es bald Abschied nehmen.

Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb ist derzeit schlichtweg eine der besten Agentenserien, die ihr im Stream schauen könnt. Noch dazu erscheint der Spionage-Thriller mit je sechs Folgen pro Staffel in erfreulich jährlicher Regelmäßigkeit bei Apple TV. Doch nun wurde das Ende anscheinend besiegelt.

Bester James Bond-Ersatz: Spionage-Thrillerserie Slow Horses endet nach Staffel 8

Angeführt von Gary Oldmans Jackson Lamb als Chef der sogenannten Slow Horses erzählt die Serie von einer Abteilung aussortierter MI5-Agenten wie River Cartwright (James Bond-Kandidat Jack Lowden), die als Underdogs trotz ihrer Schwächen und Fehltritte versuchen, ihre britische Heimat zu beschützen.

Die internationale Kritik bescheinigt den Loser-Agenten 98 % bei Rotten Tomatoes . Die durchgehend hohe Qualität von Slow Horses hat Fans längst an die Thriller-Serie gebunden, wobei "Jede [Staffel] besser als die vorherige" gelobt wird. Trotz ihrer mittlerweile sechs Staffeln wird sie in Deutschland immer noch als Geheimtipp gehandelt.

Die Bestellung von Staffel 7 und 8 war bei Apple längst sicher. Nun ist allerdings das wahrscheinliche Ende der Erfolgsserie durch House of the Dragon-Star Olivia Cooke durchgesickert. Denn die Darstellerin der Agentin Sid Baker ließ während der Dreharbeiten von Staffel 8 gegenüber Deadline verlauten:

Ich drehe gerade die letzte Staffel! [Obwohl es natürlich heißt:] Sag niemals nie! Aber ich glaube, das ist es, was uns gesagt wurde, und es fühlt sich definitiv so an, als ob es zu Ende geht. Wir sind alle wehmütig und abgelenkt. Gestern saß ich in der Maske und habe geweint. Die Serie war ein echter Lichtblick und ich habe meinem Partner gesagt, dass ich zwei Wochen brauchen werde, um darüber hinwegzukommen. Ich werde deprimiert sein.

Von Apple wurde das Ende noch nicht offiziell bestätigt, von Insiderin Olivia Cooke hört sich die Einschätzung des Abschieds jedoch sehr glaubhaft an.

Als spannender Agententhriller mit beißendem Tonfall und liebenswertem Personal wird Slow Horses hoffentlich bis zum Serienende noch zwei weitere fantastische Staffeln abliefern. Auch die finale 8. Staffel wird wieder ein Buch der Jackson Lamb* -Vorlagenreihe von Mick Herron verfilmen: den neuesten Roman Clown Town* . Nach einem gescheiterten Erpressungsversuch von Deputy Director Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) soll Lamb darin dunkle MI5-Geheimnisse aufdecken.

Wann kommen Staffel 7 und 8 von Slow Horses zu Apple TV+?

Am 21. Oktober 2026 ist gerade die 6. Staffel von Slow Horses bei Apple TV zu Ende gegangen. In gewohnt straffem Tempo wurde Staffel 7 aber längst fertiggedreht und soll 2027 erscheinen. Staffel 8 dürfte demnach spätestens 2028 die Serie beenden, wenn sie nicht das Kunststück vom Startjahr 2022 wiederholt und wie bei Season 1 und 2 zwei Staffeln in einem Jahr veröffentlicht.

Was macht Slow Horses so gut? Hört hier in unseren Podcast rein:

Ihr habt es satt, ewig auf neue Staffeln eurer Lieblingsserien zu warten? Dann müsst ihr Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb mit Gary Oldman eine Chance geben.

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Die gefeierte Agentenserie liefert verlässlich neue Folgen. Das ist aber nicht der einzige Grund, den zerknitterten Spionen bei der Arbeit zuzuschauen, wie ich in dieser Folge erkläre.

