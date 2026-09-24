"Jede Staffel ist besser als die vorherige": Dieser sechsteilige Spionagethriller, der von 100 % der Kritiker empfohlen wird, ist jetzt als Stream verfügbar und bietet Action und Spannung

Im Stream findet sich ein Thriller-Meisterwerk mit sechs Staffeln, das laut vielen Fans schon grandios begann und immer besser wurde. Die Spionage-Serie zeigt den derzeit größten Bond-Favoriten.

Die lahmen Gäule sollte man nicht unterschätzen. Das gilt nicht nur für die Story von Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb, sondern auch für die unglaubliche Qualität der Serie. Der Spionage-Thriller mit dem womöglich nächsten James Bond läuft mittlerweile in seiner 6. Staffel auf Apple TV – und hat sich laut vielen Fans mit jedem Teil in Sachen Spannung und Action gesteigert.



Spionage-Thriller mit James Bond-Favorit im Stream: Darum geht's in Slow Horses

Schaut hier den Trailer zu Slow Horses Staffel 6:

Slow Horses - S06 Trailer (Deutsch) HD

Wie der Titel andeutet, dreht sich die Spionageserie um– in diesem Fall sind Mitarbeiter:innen des britischen Inlandsgeheimdienstes MI5 gemeint, die aufgrund grober Fehlerwurden. Feuern konnte man sie nicht, daher verrichten sie nun am berüchtigten Standort Slough House trübe Bürotätigkeiten.

Immer wieder geraten die dort gestrandeten Agenten in extrem gefährliche Fälle, die die Zukunft Großbritanniens mitbestimmen. Federführend sind dabei insbesondere Leiter Jackson Lamb (Gary Oldman), ein ordinärer Veteran des Kalten Krieges, und River Cartwright (Jack Lowden), ein Durchstarter, den man wegen eines Patzers strafversetzt hat.

Wie unter anderem auf Reddit zu lesen ist, hat sich die Spionageserie in den Augen vieler Fans von Staffel zu Staffel gesteigert. "Jede [Staffel] ist besser als die vorherige", heißt es dort. Und die meisten Kritiker:innen pflichten den Lobgesängen bei: Staffel 6 etwa erhält bei Rotten Tomatoes unglaubliche 100 Prozent, die Serie als Gesamtwerk 98 Prozent.

Gelobt werden dabei insbesondere die Leistungen Oldmans und Lowdens, aber auch die kunstvoll komponierte Spannung, der schnelle Rhythmus und die atemlosen Actionszenen.

Lest mehr in unserem Streaming-Tipp:

Wie geht es mit Slow Horses auf Apple TV+ weiter?

Am 16. September 2026 ist die 6. Staffel von Slow Horses bei Apple TV+ gestartet. Folge 3 erscheint am 30. September 2026. Insgesamt umfasst die Staffel sechs Episoden. Staffel 7 und 8 sind bereits beschlossene Sache.

Hier in unseren Slow Horses-Podcast rein:

Einzigartige Agentenserie: Slow Horses ist der Anti-Bond

Ihr habt es satt, ewig auf neue Staffeln eurer Lieblingsserien zu warten? Dann müsst ihr Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb mit Gary Oldman eine Chance geben.

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Die gefeierte Agentenserie liefert verlässlich neue Folgen. Das ist aber nicht der einzige Grund, den zerknitterten Spionen bei der Arbeit zuzuschauen, wie Esther in dieser Folge erklärt.



Ein Artikel mit ähnlichem Inhalt ist zuvor bei unseren Kolleg:innen von AdoroCinema erschienen.

