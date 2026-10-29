Eine der größten Schocker-Reihen der letzten Jahre bekommt Teil 3 – aber verliert ihren Regisseur

Horror-Fans können jetzt anfangen, breit zu grinsen: Smile 3 kommt offiziell. Fans von Regisseur Parker Finn müssen sich allerdings mit einem Wechsel hinter der Kamera abfinden.

Eine kleine Geste kann gruseliger sein als jedes Spukschloss oder 50 Jumpscares: Das ist die Grundprämisse von Smile - Siehst Du es auch? und Smile 2, in denen wahnhaft grinsende Menschen unvorstellbar blutige Taten begehen. Der Horror-Hype wird jetzt fortgesetzt: Smile 3 kommt mit neuem Regisseur – einem Genre-Experten.

Smile 3 wechselt den Regisseur aus – aber Fans können sich dennoch freuen

Wie Variety berichtet, wird David Bruckner für den bisherigen Regisseur und Reihen-Erfinder Parker Finn die Inszenierung übernehmen. Finn bleibt seinem Franchise allerdings weiter als Produzent treu. Er will sich offenbar ganz auf sein Remake eines der verstörendsten Filme aller Zeiten konzentrieren.

Bruckner wird vielen Horror-Fans bereits geläufig sein: Unter anderem inszenierte er den Netflix-Schocker The Ritual und Hellraiser: Das Schloss zur Hölle, den neuesten Teil der Kult-Reihe Hellraiser. Sein 2020 veröffentlichter The House at Night gilt vielen als einer der besten Schocker der letzten Jahre.

Das Drehbuch von Smile 3 soll laut Bericht Nick Antosca schreiben, der hinter einer der brillantesten Serien 2026 steckt. Weitere Details, etwa zur Story und Besetzung des Films, sind nicht bekannt. Die bisherigen Filme wiesen zwar Verbindungen untereinander auf, erzählten aber in wesentlichen Zügen eine jeweils abgeschlossene Story.

Teil 1 beginnt damit, dass Psychiaterin Rose (Sosie Bacon) Zeugin des blutigen Suizids einer Patientin wird, die sich mit grinsendem Gesicht das Leben nimmt. Bald darauf sieht sie das unheimliche Grinsen immer häufiger – und findet heraus, dass es sich um einen Fluch handelt, der nun auf ihr lastet.

Teil 2 dreht sich um den Popstar Skye Riley (Naomi Scott), die durch ihren Drogendealer Opfer des Fluches wird. Während sie sich auf ein gigantisches Comeback vorbereitet, verliert sie immer mehr den Verstand.

Wann erscheint Smile 3?

Einen konkreten Kinostart für Smile 3 gibt es noch nicht. Wir gehen nicht vor Ende 2028 von einer Veröffentlichung aus.

Beide Smile-Filme entwickelten sich zu Kino-Hits, wie auch Variety schreibt. Smile 1 spielte weltweit 217 Millionen Dollar ein, sein Sequel etwa 139 Millionen – jeweils mit moderaten Produktionsbudgets.