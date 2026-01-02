So berührend verabschieden sich die Stars von Stranger Things: "Wir lieben euch alle"

Die Stranger Things-Stars verabschieden sich auf Instagram emotional von Fans, Figuren und einer Ära. Nach dem großen Finale bei Netflix geht ein Jahrzehnt Seriengeschichte zu Ende.

Am 1. Januar wurde auch hierzulande die letzte Folge von Stranger Things veröffentlicht, die mit 125 Minuten den Fans ein Finale in Spielfilmlänge bot. Nun heißt es Abschied nehmen - nicht nur für die Fans, auch für den Cast geht eine knapp zehnjährige Ära zu Ende, in der die Hauptdarsteller:innen erwachsen wurden. Entsprechend emotional fielen die Reaktionen der Stars auf das Ende der Serie aus.

Millie Bobby Brown verabschiedet sich von Stranger Things-Ära

Was die Hit-Serie auszeichnet, sind neben dem 80er-Jahre-Charme, den gefährlichen Kreaturen und übernatürlichen Kräften vor allem die enge Freundschaft der Figuren. Die gab es nicht nur vor der Kamera, sondern auch dahinter. Auf Social Media verabschiedet sich nun der Cast sichtlich gerührt.

Mit einem symbolträchtigen Bild verabschiedet sich Millie Bobby Brown. Das Schwarz-Weiß-Foto wirkt düster, mit einer mystischen, nebligen Atmosphäre. Während im Hintergrund die Stranger-Things Macher Matt und Ross Duffer zu sehen sind, läuft Brown mit gesenktem Kopf, aber lachend durch die karge Landschaft. Die Caption hält sie kurz und knapp: "Aus und vorbei":

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den Kommentaren drücken die Fans vor allem ihre Trauer über das Serienfinale aus, aber auch ihre Wertschätzung für die starke Figur Elf. Viele kommen auch auf das offene Ende von Stranger Things zu sprechen und glauben an Mikes Version.

Stranger Things-Cast verabschiedet sich auf Social Media

Ebenfalls mit einer knappen Nachricht verabschiedet sich Will-Darsteller Noah Schnapp mit den Worten: "Das Ende :)". Dazu postet er eine Reihe von Fotos, die teils Cast und Crew zeigen und einen kleinen Blick hinter die Kulissen preisgeben:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Caleb McLaughlin (Luke) hingegen postet ein Video, das ihn, Schnapp, Gaten Matarazzo (Dustin) und Finn Wolfhard (Mike) in jungen Jahren zeigt, die vor der Kamera herumalbern. Darunter schreibt er: "Danke für die viele Liebe und Unterstützung über all die Jahre hinweg. Wir lieben auch alle.":

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Statt von einem Abschied spricht Wolfhard von einem Weiterziehen. "Vorwärts" schreibt er zu dem Post, dass die Figuren bei der Abschlussfeier zeigt und damit einen Blick in die ungewisse Zukunft richtet, die in den Herzen der Fans sicherlich noch weiterleben wird:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was deutlich wird: Der Abschied ist zwar emotional, aber am Ende ist auch viel Dankbarkeit aus den Posts zu lesen für eine spannende, intensive Zeit bei Stranger Things.

Podcast: Die 15 besten Serien im Januar bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im Januar umfassen neben der neuen Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms und frischer Bridgerton-Romantik auch Star Trek-Nachschub mit Starfleet Academy, das Echtzeit-Krankenhausdrama The Pitt sowie reichlich Thriller-Unterhaltung.