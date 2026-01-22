So düster wird es für John Nolan selten: Trailer zu The Rookie Staffel 8, Folge 3

Die 3. Folge von The Rookie, Staffel 8, steht in den Startlöchern. Wie der Trailer zur neuen Episode zeigt, wartet auf Nathan Fillion als John Nolan ein verzwickter Fall.

Die 8. Staffel von The Rookie ist endlich in Deutschland gestartet. Zwei Folgen stehen bereits bei WOW im Originalton mit deutschen Untertiteln zur Verfügung. Die 3. Episode lässt jedoch nicht mehr lange auf sich warten – und darin geht es überraschend düster für John Nolan (Nathan Fillion) und das Los Angeles Police Department (LAPD) zu.

Harter Einsatz für Nathan Fillion: The Rookie Staffel 8 Folge 3 enthüllt tückischen Mordfall

Wie der Teaser-Trailer zur neuen The Rookie-Folge zeigt, muss sich John Nolan darin mit einem Einbruchsfall auseinandersetzen. Doch Harper (Mekia Cox) und Lopez (Alyssa Diaz) erkennen schnell, dass hinter dem Einbrecher mehr steckt: Er wird mit einem schrecklichen Mord in Verbindung gebracht, der vor 15 Jahren passiert ist.

Damals wurde ein junges Mädchen im Wald gefunden, es gab nur Fingerabdrücke als Beweise. Doch der Mörder durchschaut seine brenzlige Lage und droht Nolan, sich an einem weiteren Opfer zu vergreifen, sollte das LAPD nicht mit ihm kooperieren.

Seht hier den Teaser zu The Rookie Staffel 8 Folge 3:

The Rookie - S08x03 Teaser Trailer (English) HD

Die Besatzung muss einmal mehr zusammenarbeiten, um den Fall zu lösen – und ein unschuldiges Opfer vor dem Tod zu retten.

Wann kommt The Rookie Staffel 8 Folge 3?

Wie der Fall ausgeht, erfahren wir schon morgen. Denn die 3. Folge von The Rookie Staffel 8 startet am 23. Januar 2026 bei Sky und WOW im Streaming-Abo. Die neuen Folgen erscheinen zunächst immer in der englischen Originalfassung mit englischen und deutschen Untertiteln. Ab dem 23. Januar steht auch endlich die 1. Folge in der deutschen Synchronfassung bei WOW zum Abruf bereit.

