So endet Euphoria: Trailer zum großen Finale von Staffel 3 verspricht schmerzhaften Schluss

Mit düsteren Andeutungen, Action und Tränen scheint das Finale von Euphoria einen explosiven, aber emotionalen Abschluss zu finden. Das deutet jetzt der Trailer zu Staffel 3, Folge 8 an.

Die Erfolgsserie Euphoria steuert aufs große Finale zu. Jeden Montag ist auf WOW eine neue Folge zu sehen. Zum großen Finale hat HBO nun einen Trailer veröffentlicht, der einen kleinen Vorgeschmack bietet, ohne zu viel zu verraten.

Seht hier den Trailer zu Euphoria Staffel 3, Folge 8:

Euphoria - S03 Teaser Finale (English) HD

Trailer zur letzten Folge Euphoria: Action und Emotionen regieren bis zum Schluss

Seit Beginn der 3. Staffel sehen Fans dabei zu, wie die Figuren in ihr eigenes Verderben rennen. Für Rue (Zendaya) endete die letzte Folge bereits mit einem Cliffhanger. Zwar schafft sie es laut dem Trailer aus dem Haus von Drogendealerin Laurie (Martha Kelly) heraus, doch außer Gefahr ist sie noch lange nicht.

Neben der im Trailer angedeuteten Drohung und Action scheint es aber auch endlich emotional zu werden, wenn die sichtlich mitgenommenen Cassie (Sydney Sweeney) und Maddy (Alexa Demie) sich mit Tränen in den Augen gegenübersitzen. Gut möglich, dass sich die schwerbelastete Freundschaft nach den traumatischen Erlebnissen aus Folge 7 doch noch erholt. Auch Jules (Hunter Schafer) sieht man in einem kurzen Clip weinend. Damit könnte die letzte Folge womöglich noch Emotionalität und Tiefe zeigen, was der gesamten Staffel für viele Fans bisher fehlte.

Denn trotz des großen Erfolgs ist die Enttäuschung bei den Fans bisher groß. Zuletzt sorgte Folge 5 mit einem versauten Sydney-Sweeney-Exzess für jede Menge Aufregung. Es bleibt abzuwarten, ob das Finale die Community doch noch mit der Handlung versöhnt.

Wann startet das große Finale von Euphoria?

Hierzulande streamt WOW die HBO-Serie. Am Montag, den 1. Juni 2026 ist die letzte Folge von Euphoria online. Mit einer Laufzeit von 93 Minuten erscheint das Staffelfinale in Spielfilmlänge. Aller Voraussicht nach wird es die Serie abschließen.