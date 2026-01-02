So endet Stranger Things für alle 13 Hauptfiguren: Wer stirbt, wer überlebt und was nach dem Finale passiert

Dass es im Finale von Stranger Things nicht viele Tode zu betrauern gibt, haben viele geahnt. Das macht es nicht minder spannend, wo Elf, Mike, Will, Dustin, Max, Lucas, Steve & Co. am Ende landen.

Eine Netflix-Ära ist am 1. Januar 2026 zu Ende gegangen. Seitdem könnt ihr die allerletzte Folge Stranger Things streamen. In unserer Übersicht erfahrt ihr, wer am Ende von Stranger Things stirbt, überlebt und wo die liebgewonnenen Figuren landen. Denn nachdem Hawkings gerettet ist und Staffel 5 zu Ende, geht das Leben unserer Dungeons & Dragons-Spieler:innen in der Serie nach einem Zeitsprung von 18 Monaten natürlich weiter.

Stranger Things endet: Das passiert mit den 13 Hauptfiguren

Wir gehen die wichtigsten Figuren der Serie durch und fangen mit den Bösewichten und der Teenie-Kern-Clique an, handeln uns zu den jungen Erwachsenen vor und schauen am Ende auf die Eltern.

Vecna und der Mind Flayer sterben am Ende von Stranger Things

Vecna (Jamie Campbell Bower), auch bekannt als Henry Creel und 001, stirbt. Er verliert den alles entscheidenden Kampf gegen Elf im Abyss, während die anderen den Mind Flayer (auf Deutsch: Gedankenschinder) schwächen, in dessen Inneren der Kampf stattfindet. Es ist aber Joyce Byers, die den geschwächten Vecna letztlich mit ihrer Axt (aus Staffel 1) vor den Augen aller Beteiligten köpft. Da das Upside Down und Abyss am Ende zerstört werden, ist auch – zumindest diese Version – des Mind Flayers passé. Werden wir über dessen Ursprünge mehr im Spin-off erfahren?

Elf stirbt oder überlebt am Ende von Stranger Things

Die eine große Frage, über die noch lange diskutiert werden wird, betrifft Elf (Millie Bobby Brown), auch bekannt als Jane Hopper. Ihr Schicksal wird am Ende absichtlich offengelassen. Während sie scheinbar stirbt und sich opfert, damit ihr Superheldinnen-Blut nicht missbraucht werden kann, ergibt ihr Tod keinen Sinn. Sie benutzt nämlich ihre Kräfte, als diese von den Hedgehogs (einer Ultraschall-Waffe) außer Gefecht gesetzt sein müssten. Mike schließt daraus, dass sie ihren Tod mithilfe von Kalis Fähigkeiten vorgetäuscht habe und untergetaucht sei. Sie bestreite ihre erkämpfte Freiheit nun auf eigenen Faust. Elfs Schwester Kali (Linnea Berthelsen) stirbt allerdings in beiden Versionen.

Zum Weiterlesen: Das Ende von Elf in Stranger Things erklärt

Mike Wheeler überlebt am Ende von Stranger Things

Mike (Finn Wolfhard) überlebt wie alle seine Freund:innen (bis auf Elf?) den großen Kampf gegen Vecna und den Mind Flayer. Nach dem 18-monatigen Zeitsprung kommt er einmal mehr zu spät, und zwar zu seiner Schulabschlusszeremonie, da er immer noch nicht über das Verschwinden von Elf hinweg ist. Letztlich besinnt er sich aber auf das, was zählt, und lädt seine Freund:innen auf eine Dungeons & Dragons-Kampagne zu sich nach Hause ein. Er sinniert darüber, dass er, der Geschichtenerzähler der Runde, Schriftsteller werden wird.

Dustin Henderson überlebt am Ende von Stranger Things

Dustin (Gaten Matarazzo) wird Jahrgangsbester und darf bei der Schulabschlusszeremonie eine Rede halten. Dabei macht er genau das, was sein verstorbener Freund Eddie vorhatte: dem Schuldirektor den Mittelfinger zu zeigen und Chaos zu stiften. Mike erzählt am Ende auch davon, wo er denkt, dass seine Freund:innen landen werden und prophezeit Dustin eine hervorragende College-Laufbahn. Außerdem würden er und Steve gute Freunde bleiben.

Will Byers überlebt am Ende von Stranger Things

Neben Elf hatte Will (Noah Schnapp) den vielleicht stärksten Arc in der Serie. Er wird vom verschreckten Opfer zum furchtlosen Kämpfer und hilft Elf im entscheidenden Moment beim Kampf. Gerade als Vecna Elf greifen will, hackt er sich in Vecnas Gedanken und hilft Elf dabei, Vecna endgültig aufzuspießen. Will ist am Ende der Serie geoutet und kann endlich völlig er selbst sein. Mike stellt sich eine nahe Zukunft vor, in der Will in New York City glücklich und Hände haltend mit einem anderen jungen Mann in einer Bar sitzt.

Lucas Sinclair überlebt am Ende von Stranger Things

Das Schicksal von Lucas (Caleb McLaughlin) und Max am Ende von Stranger Things ist untrennbar miteinander verbunden. Nachdem sie sich während der Serie getrennt hatten, kommen sie am Ende wieder zusammen. Lucas gab Max im vermeintlichen Koma nie auf und half ihr damit, aufzuwachen. Mike stellt sich am Ende vor, dass Lucas und Max zusammenbleiben und ihre Liebe stetig weiter wächst.

Max Mayfield überlebt am Ende von Stranger Things

Nicht nur überlebt Max (Sadie Sink) ihre zahlreichen Knochenbrüche und die Gefangenschaft in Vecnas Gedanken, sie kann am Ende sogar wieder skateboarden und ist fester Teil der Dungeons & Dragons-Clique mit Mike, Will, Dustin und Lucas geworden. Mike erzählt ihr und Lucas, dass sie zusammenbleiben und glücklich sein werden.

Steve Harrington überlebt am Ende von Stranger Things

Steve (Joe Keery) überlebt den großen Kampf gegen Vecna und wird in einem entscheidenden Moment von seinem bisherigen, großen Rivalen Jonathan gerettet. Die beiden bekommen sogar ihren Moment der Versöhnung. Nach dem 18-monatigen Zeitsprung trifft er Robin, Nancy und Jonathan auf ein paar Getränke in Hawkins. Sie kamen alle für den Schulabschluss ihrer jüngeren Freund:innen zurück in die Kleinstadt angereist.

Steve selbst ist in Hawkins geblieben und getreu seinem "Babysitting"-Ruf Lehrer geworden – für Sport und Sexualkunde. Den Traum eines eigenen Campers hat er sich auch verwirklicht und wie er selbst sagt, endlich "die Richtige" gefunden. Ob auch die "sechs kleinen Nuggets" in Erfüllung gehen, bleibt offen.

Robin Buckley überlebt am Ende von Stranger Things

Rockin' Robin (Maya Hawke) spendet uns am Ende einen letzten Radiobeitrag in Hawkins, allerdings als Gast, da sie selbst mittlerweile aufs Smith College geht und dort richtig aufblüht. Von Vickie fehlt am Ende jede Spur, daher gehen wir davon aus, dass sich die beiden getrennt haben.

Nancy Wheeler überlebt am Ende von Stranger Things

Nancy gesteht Steve, Robin und Jonathan am Ende, dass sie das Emerson College abgebrochen hat. Sie hat eine Trainee-Stelle bei einer Zeitung in Boston bekommen, dem Herald. Sie wollte die Dinge in die Hand nehmen, anstatt nur theoretisch davon zu lernen. So entschied sich Nancy am Ende weder für Jonathan, noch für Steve, und alle drei sind mittlerweile gut befreundet.

Jonathan Byers überlebt am Ende von Stranger Things

Auch Jonathan geht am Ende von Stranger Things seiner Berufung nach und er studiert an der New York University Film. Er berichtet Robin, Steve und Nancy davon, dass er derzeit The Consumer dreht, sein antikapitalistisches und konsumkritisches Erstlingswerk.

Seine drei Freund:innen und er versprechen sich am Ende, einmal im Monat in der Mitte, Philadelphia, zu treffen. Dort habe Robins Onkel einen Keller, wo sie sich regelmäßig treffen können und seinen Film gemeinsam fertigstellen werden.

Joyce Byers überlebt am Ende von Stranger Things

Nachdem Joyce (Winona Ryder) Vecna geköpft hat und sich so für all das Übel gerächt hat, das er anrichtete, wird es ruhig in ihrem Leben. Die beiden Jungs ziehen nach New York City und sie verbringt ihre Tage mit Hopper. Der macht ihr am Ende einen Heiratsantrag und sie sagt Ja. Gemeinsam wollen sie nach Montauk ziehen und das Grillenzirpen gegen Wellenpeitschen eintauschen.

Jim Hopper überlebt am Ende von Stranger Things

John Hopper (David Harbour) muss sich am Ende mit der Tatsache abfinden, dass seine Ziehtochter Elf ihre eigene Entscheidung getroffen hat. Sie ist weg, aber – anders als seine an Krebs verstorbene Tochter – zu ihren eigenen Bedingungen. In der beschaulichen Strandstadt Montauk wird ein Job bei der Polizei frei und er schlägt Joyce vor, ihn zu heiraten und mit ihr dorthin zu ziehen. Somit bekommen Joyce und Hopper nach viel Leid und Verlust ein ziemlich zufriedenes Happy End.

Auch interessant:

Und was ist mit den Nebenfiguren im Stranger Things-Finale?

Nachdem die heroische Holly Wheeler (Nell Fisher) alle Kinder im Abyss anführte und zur Rettung beitrug, gründet sie mit Derek & Co. ihre eigene Dungeons & Dragons-Gruppe.

(Nell Fisher) alle Kinder im Abyss anführte und zur Rettung beitrug, gründet sie mit & Co. ihre eigene Dungeons & Dragons-Gruppe. Erica Sinclair (Priah Ferguson) ist nach wie vor ein Physik-Genie und für jeden Streich zu haben. Sie hilft Dustin, bei der Abschlusszeremonie Chaos zu verbreiten.

(Priah Ferguson) ist nach wie vor ein Physik-Genie und für jeden Streich zu haben. Sie hilft Dustin, bei der Abschlusszeremonie Chaos zu verbreiten. Karen Wheeler (Cara Buono) und ihr nutzloser Ehemann Ted (Joe Chrest) überleben beide, sind immer noch zusammen und wir sehen sie bei der Abschlusszeremonie.

(Cara Buono) und ihr nutzloser Ehemann (Joe Chrest) überleben beide, sind immer noch zusammen und wir sehen sie bei der Abschlusszeremonie. Murray Bauman (Brett Gelman) und Mr. Clarke (Randy Havens) sitzen bei der Abschlussfeier nebeneinander und jubeln den Teenies zu.

(Brett Gelman) und (Randy Havens) sitzen bei der Abschlussfeier nebeneinander und jubeln den Teenies zu. Was das Militär betrifft, sterben alle namhaften Figuren im Laufe der Serie bis auf Dr. Kay (Linda Hamilton), deren Schicksal nicht auserzählt wird. Nachdem das Upside Down zerstört wurde und Elf untergetaucht ist, gibt es für das Militär in Hawkings nichts mehr zu holen und nach dem Zeitsprung sind Dr. Kay und Konsorten weg.

Nach zehn Jahren ging Stranger Things mit Staffel 5, Episode 8 zu Ende. Was bleibt sind über ein Dutzend ikonische Figuren, die Fans so schnell sicher nicht vergessen werden.