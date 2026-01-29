So erfolgreich war Stranger Things letztes Jahr wirklich: Unfassbare 17 Milliarden Minuten trennen den Hit von Platz 2

Das Jahr 2025 stand ganz im Zeichen von Stranger Things. Das zeigen zumindest die kürzlich veröffentlichten Nielsen-Ratings, die die erfolgreichste Serie des letzten Jahres in den USA enthüllen. Das Sci-Fi-Fantasy-Spektakel besetzt dort Platz 1. Und zwar mit einem gigantischen Abstand von mehr als 17 Milliarden gesehenen Minuten.
Netflix-Hit Stranger Things dominiert: Das waren die erfolgreichsten Serien in den USA
Wie Variety berichtet, zeigt die Nielsen-Liste die große Dominanz von Stranger Things bei US-amerikanischen Zuschauer:innen. So sieht die Reihenfolge inklusive gesehener Minuten aus:
- Platz 1: Stranger Things – 39,6 Milliarden
- Platz 2: Squid Game – 22.4 Milliarden
- Platz 3: Wednesday – 20 Milliarden
- Platz 4: Landman – 18,9 Milliarden
- Platz 5: Reacher – 15,6 Milliarden
- Platz 6: Ginny & Georgia – 14,2 Milliarden
- Platz 7: Love Island – 13,5 Milliarden
- Platz 8: The Night Agent – 13,2 Milliarden
- Platz 9: Love Is Blind – 12,5 Milliarden
- Platz 10: Gabby's Dollhouse – 12 Milliarden
Laut Bericht entfallen allein 25,1 Milliarden des Stranger Things-Erfolgs auf den kurzen Zeitraum, in dem Staffel 5 Teil 1 und 2 veröffentlicht wurden. Die Zuschauendenzahlen der finalen Folge sind dagegen nicht Teil der Hochrechnung.
In der Top 10 tummeln mit sich einige Serien, mit denen Fans gerechnet haben werden – etwa Wednesday oder Squid Game, dessen letzte Staffel ebenfalls letztes Jahr erschien. Für manche überraschend wird dagegen die hohe Platzierung der Neo-Westernserie Landman sein.
Zwar stammt die Serie von Yellowstone-Meister Taylor Sheridan, hat ihre Streaming-Heimat aber bei Paramount+. Der Streamingdienst gilt zumindest in Deutschland als deutlich weniger marktbeherrschend als Netflix oder Prime Video.
Nielsen ist ein führendes Marktforschungsunternehmen aus den USA, das bereits seit 1923 besteht. Seit den 1950er Jahren hat es sich dort als dominierender Anbieter von TV-Quotenmessungen durchgesetzt und beherrscht seither auch die Analyse des US-Streaming-Markts.