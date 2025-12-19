So geht 28 Years Later bei Netflix weiter: Der Trailer zu Teil 2 sieht noch viel düsterer aus

Seit wenigen Stunden befindet sich der verstörende wie berührende Horrorfilm 28 Years Later bei Netflix im Streaming-Abo. Ihr müsst nicht lange auf die Fortsetzung der Geschichte warten.

Es passiert nicht oft, dass ein Film nach so langer Zeit dermaßen stark fortgesetzt wird, wie wir es im Fall von 28 Days Later erlebt haben. 2002 startete der Survival-Thriller von Danny Boyle und Alex Garland in den Kinos und stellte das Genre des Zombiefilms komplett auf den Kopf. Plötzlich rasten Infizierte durch die Gegend.

Fünf Jahre später erschien der Ableger 28 Weeks Later, allerdings von einem anderen Kreativteam. Erst im Juni dieses Jahres kehrten Boyle und Garland in die Post-Apokalypse zurück, um das nächste Kapitel aufzuschlagen – und das mit großem Erfolg. 28 Years Later ist einer der besten Horrorfilme der Dekade geworden.

28 Years Later bei Netflix: Der Cliffhanger am Ende erklärt

Nach dem Kinostart befindet sich 28 Years Later nun im Streaming-Abo bei Netflix und zieht mit seiner nervenaufreibenden Geschichte in den Bann. Fast drei Dekaden nach dem Original folgen wir dem 12-jährigen Spike (Alfie Williams) auf seinem Weg durch eine Welt, die nur aus Tod zu bestehen scheint. Am Ende folgt ein harter Cliffhanger.

Achtung, es folgen Spoiler!

In den letzten Minuten von 28 Years Later positioniert Spike den Schädel seiner Mutter Isla (Jodie Comer) auf der Spitze des Schädelbergs, nachdem diese von Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes) verbrannt wurde. Danach beschließt der Junge, nicht mehr zu der Gemeinschaft auf der Halbinsel zurückzukehren, in der er aufgewachsen ist.

Stattdessen schreibt er seinem Vater (Aaron Taylor-Johnson) einen Abschiedsbrief und überträgt ihm die Verantwortung für das Zombie-Baby, bei dessen Geburt seine Mutter eine entscheidende Rolle spielte. Als Spike vor einer Gruppe Infizierter flüchtet, trifft er auf eine äußerst schräge Figur: Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell).

The Bone Temple erzählt Teil 2 der 28 Years Later-Geschichte

Genau an diesem Punkt reißt der Film nach einem kurzen Action-Intermezzo ab und lässt uns mit einer brennenden Frage zurück: Wie geht die Geschichte weiter? Die Antwort liefert 28 Years Later: The Bone Temple, der am 15. Januar 2026 im Kino startet und den Fokus auf Jimmy Crystal und seine Gang, die Jimmys, legt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Bone Temple schauen:

28 Years Later: The Bone Temple - Trailer (Deutsch) HD

Ausgehend vom Trailer schließt sich Spike mehr oder weniger unfreiwillig den brutal wütenden Jimmys an. Naben Jimmy Crystal gehören dazu Jimmy Ink (Erin Kellyman), Jimmima (Emma Laird), Jimmy Jones (Maura Bird), Jimmy Snake (Ghazi Al Ruffai) und Jimmy Fox (Sam Locke). Doch das ist noch nicht alles.

28 Years Later: The Bone Temple greift auch den Handlungsstrang um Dr. Ian Kelson auf. Nicht zuletzt hat jener den titelgebenden Ort aus Schädeln und Knochen errichtet. Wo Kelseon ist, kann der Alpha Samson (Chi Lewis-Parry) nicht weit sein. Schon im Trailer treffen die beiden in angespannten Situationen aufeinander.

Sogar Cillian Murphy soll in The Bone Temple zurückkehren

Darüber hinaus hat Danny Boyle bereits durchblicken lassen, dass in 28 Years Later die Hauptfigur aus dem Original zurückkehrt. Zwar soll es sich hierbei nur um einen ganz kleinen Auftritt handeln, doch wie es aussieht, werden wir endlich erfahren, was aus Jim (Cillian Murphy) nach all den Jahren geworden ist.

Mehr zu 28 Years Later:

28 Years Later und 28 Years Later: The Bone Temple bilden die ersten beiden Kapitel einer neuen Trilogie, die mit einem weiteren, noch namenlosen Teil abgeschlossen werden soll. Die gute Nachricht ist: Dieser hat kürzlich offiziell grünes Licht erhalten und Cillian Murphy befindet sich in Verhandlungen für die Hauptrolle.

28 Years Later streamt seit dem 19. Dezember 2025 bei Netflix.